吳念軒化身巴黎男孩太圈粉！穿上MAISON KITSUNÉ學院風自曝：「這身造型我想穿去旅行」

（圖／品牌提供）

MAISON KITSUNÉ以全新裝潢亮相台北忠孝SOGO門市，活動當日更力邀新生代人氣演員 吳念軒 站台詮釋小狐狸獨有的巴黎男孩風範，他也大方分享私下穿搭心得。

吳念軒現身一日站台，以巴黎學院氣息詮釋秋冬姿態

開幕活動當天，邀請到人氣演員 吳念軒 擔任一日店長，帥氣現身變成「巴黎學院風男孩」。他身穿MAISON KITSUNÉ 2025 秋冬系列—淺藍條紋襯衫配象牙白開襟針織衫、再踩上印有小狐狸LOGO的經典小白鞋，整體造型乾淨俐落又不失細節，完美體現小狐狸最拿手的「不費力時髦」。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

吳念軒笑說：「我喜歡 Kitsuné 的自在氛圍，它的學院風不是制式的，而是帶著生活感的。」他更打趣補充：「這次造型就像我平常會穿去旅行或咖啡館的樣子，舒服又有細節。」

（圖／品牌提供）





MaisonKitsuné 忠孝 SOGO 全新櫃位優雅揭幕

MAISON KITSUNÉ 再度用最「法式的方式」掀起話題—以全新裝潢亮相台北忠孝 SOGO 門市！空間延續品牌一貫的簡約質感，搭配自然木紋與標誌性色調，整體氛圍就像小狐狸的家：溫暖、俏皮又帶點神秘。

（圖／品牌提供）





2025秋冬系列：以巴黎皇宮為靈感，自由演繹法式學院風

2025 秋冬系列以巴黎皇宮的黑白條紋柱，「學院中帶點叛逆」的概念重新演繹法式優雅。從灰、駝、黑到粉白的色調構築出經典氛圍，女裝以羽絨外套與百褶裙展現層次線條，男裝則以羊羔毛夾克與修身西裝外套打造法式鬆弛感。

（圖／品牌提供）





針織系列尤為值得關注，女裝有貝殼粉與鼠尾草綠等亮眼色彩單品為本季點綴柔和氛圍；男裝則推出以字母編織與毛海材質為主的學院風毛衣，兼具溫度與層次。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓流女神惠利來了！身穿Max Mara經典大衣啟程飛台灣、氣質太犯規，粉絲接機模式啟動

秋冬必收輕奢珠寶！AHKAH鉑金、agete微光細鑽…曾之喬佩戴Swarovski鑽石化身性感女神

小S女兒Lily穿上黛安芬內衣，青春爆棚、萌翻全場！＂理想型＂曝光竟是他？