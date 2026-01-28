吳念軒小學畢業公車搭訕被拒 邱偲琹韓國搭訕歐巴遇真愛

吳念軒說自己小學就在公車搭訕漂亮女生。

傅孟柏、吳念軒、邱偲琹、姜典、雷嘉汭、項婕如等人（28日）出席新劇《那些你不知道的我》上線記者會，吳念軒戲裡拒絕邱偲琹示愛，讓她一再笑場NG，戲外他說自己從未被告白，小學畢業時，還曾在公車上搭訕漂亮女孩要電話被拒，尷尬之餘只好提早下車。

吳念軒外型高大帥氣，但他說自己人生從未被告白，自己也覺得有點奇怪，唯獨小學在公車上搭訕陌生女孩被狠狠拒絕，他笑說：「可能把這股氣出在邱偲琹身上」，也因此他拍攝拒絕對方示愛戲碼時，真實到讓邱偲琹真得哭出來，還讓導演嚇到上前關切。

吳念軒和邱偲琹在新劇《那些你不知道的我》有感情糾葛。

邱偲琹戲外也是勇敢追愛的女子，他目前和韓國歐巴交往，當初也是去韓國旅行時互相搭訕要聯絡方式，她今天大方分享說：「當時給他較少使用的聯絡方式，萬一對方是怪人，就不要聯繫就好。」也是給自己退路。

邱偲琹大方分享韓國戀情。

邱偲琹說，在韓國搭訕很常見，被拒絕也沒差，或許自己在其他地方比較放得開，交換聯絡方式後，一開始語言不通，互傳訊息時，彼此都需要一點耐心，透過耐心變成情人。主要用韓文夾夾英文，目前是異地戀愛，不過前陣子去韓國錄節目，剛好藉機見面，她給了目前結論，「韓國男生很不錯，推薦大家」。《那些你不知道的我》1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。

