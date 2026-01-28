吳念軒拍完動作戲「舉不起來」！就醫驚覺撕裂傷

吳念軒拍動作戲時不小心受傷。（圖／侯世駿攝）

吳念軒在新作《那些你不知道的我》中飾演刑警，戲中與蔡昌憲有激烈的肢體動作戲。為了追求大場面的震撼感，他在張力十足的氣氛下不慎受傷，他豁達表示：「受傷是自然而然發生的，為了戲好，這點小小犧牲很值得。」

吳念軒透露，他當下以為只是單純拉傷，為了不耽誤進度，拍戲期間完全沒向劇組喊痛，直到殺青後發現肩膀「怪怪的」，右手都舉不起來，活動能力受限，開車、拿東西都有困難。

他笑說，最後會決定去治療，竟是因為想打羽毛球：「想用力殺球，哇，超痛！」檢查後才發現已經造成右肩韌帶撕裂傷，經歷了一年多的復健與各種治療，前陣子才好轉。被現場媒體問到「舉不起來」是否影響生活？他才驚覺語意曖昧，笑說：「哎呀！這標題怪怪的啦！」

吳念軒在《那些你不知道的我》中飾演刑警。（圖／侯世駿攝）

談到合作演兄弟的林佳辰，吳念軒誇對方是個完全沒架子、非常可愛的男生。他自曝一段糗事，曾隨口說要給林佳辰電影票，沒想到對方真的親自到他家拿，想分享給家人看。吳念軒笑說，那時還沒意識到對方的高人氣，幽默表示：「原來他（林佳辰）這麼紅！」

《那些你不知道的我》由億萬票房電影《追婚日記》導演安竹間執導，結合奇幻設定與懸疑推理。故事由邱偲琹飾演的當紅偶像遭到黑粉威脅作為開端，找來AI公司調查分析網路上可能的嫌疑者，姜典和雷嘉汭飾演兩位性格截然不同的 AI 公司菜鳥實習生，被指派和吳念軒飾演的刑警一起合作調查。過程中，傅孟柏飾演的一位神秘人物，帶著一項能在「兩小時內下載他人記憶、百分之百理解對方內心」的技術介入，讓整個故事走向奇幻、超現實的方向。30日將在 LINE TV 及MyVideo 首播。

導演安竹間率主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹出席記者會。（圖／侯世駿攝）

