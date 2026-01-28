吳念軒拍打戲出事「舉不起來」 治療復健近2年狀況曝

影集《那些你不知道的我》今（28）日舉辦記者會。（圖／樂波時代提供）





影集《那些你不知道的我》今（28）日舉辦記者會，導演安竹間攜手主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹出席，分享拍攝點滴。吳念軒這次在劇中飾演刑警，有不少動作、追逐戲，導致肩膀韌帶撕裂傷，如今傷勢也曝光。

影集《那些你不知道的我》導演安竹間攜手主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹出席記者會。（圖／樂波時代提供）

影集《那些你不知道的我》導演安竹間攜手主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹出席記者會。（圖／樂波時代提供）

吳念軒透露，受傷的那場戲是跟蔡昌憲的武打戲，算是劇中震撼的大場面，戲劇張力很強，才會造成肩膀韌帶撕裂，當時拍完他雖然覺得怪怪的，但以為只是普通拉傷，直到殺青後感覺越來越明顯，「到最後不太能舉起來」，甚至連拿東西都有問題。

廣告 廣告

吳念軒接著提到，後來約朋友打羽球，揮拍第一下就痛到不行，才驚覺應該要去看醫生，至於手舉不起來對生活的影響，「各種投球，右手不太能動，就連開車或做任何事情都怪怪的。」除了治療外還得配合復健，持續將近2年的時間，直到近期才好。

吳念軒拍攝打戲受傷。（圖／樂波時代提供）

吳念軒拍攝打戲受傷。（圖／樂波時代提供）

另外，傅孟柏在預告片中亦正亦邪的形象，遊走在灰色地帶，讓網友好奇他在《那些你不知道的我》會不會繼續使壞、更關心他在新劇中跟母親的關係；他說：「沒有《回魂計》那麼扭曲，其實反而是對這個角色的救贖，會有很多細膩感人的部份。而且重新演出同一個角色，有了他更多的成長背景，對我來說是一個很特別的延續。」

傅孟柏在預告片中亦正亦邪的形象，遊走在灰色地帶。（圖／樂波時代提供）

傅孟柏在預告片中亦正亦邪的形象，遊走在灰色地帶。（圖／樂波時代提供）

姜典與雷嘉汭飾演性格截然不同的菜鳥實習生，戲裡總是一臉酷樣的雷嘉汭，拍《那些你不知道的我》最大考驗就是「忍」，她笑著表示：「我平常很愛笑，但這個角色不能隨便露出情緒，連說話的音頻、節奏都要刻意壓低，一開始真的不太習慣，但後來透過不斷的排練、跟導演討論角色狀態，慢慢感受到這個角色的力量。」

雷嘉汭飾演菜鳥實習生。（圖／樂波時代提供）

雷嘉汭飾演菜鳥實習生。（圖／樂波時代提供）

邱偲琹在劇中是站在鎂光燈下，同時也被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，最後更對保護她的警探動情、主動獻吻卻被拒絕。對此邱偲琹苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」《那些你不知道的我》1月30日起在LINE TV及MyVideo首播。

邱偲琹在劇中被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像。（圖／樂波時代提供）

邱偲琹在劇中被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像。（圖／樂波時代提供）



【更多東森娛樂報導】

●彭佳慧首唱懸疑曲！微醺詮釋內心恐懼：心情很低落

●Ozone林佳辰「不要管我！」表情包瘋傳 粉絲全嚇壞

●何健麒遭控涉毒、私生活不檢點 「前女友」無視反擊再發聲

