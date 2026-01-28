吳念軒新戲拒吻邱偲琹 挑戰武打肌肉撕裂傷

（中央社記者洪素津台北28日電）演員吳念軒、邱偲琹主演新戲「那些你不知道的我」，劇中吳念軒飾警探，和邱偲琹有感情糾葛，還拒絕對方索吻；另挑戰不少武打動作戲，殺青後，才發現肌肉出現嚴重撕裂傷。

傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如和邱偲琹今天出席新戲「那些你不知道的我」宣傳記者會，劇中吳念軒飾演警探，邱偲琹則為當紅偶像，她因遭到黑粉威脅，對保護她的吳念軒動情，沒想到主動獻吻卻被拒絕。

說起拍攝過程，邱偲琹索吻遭拒，因為太在角色狀態裡，會想用笑來掩飾，所以頻頻笑場；吳念軒當時也覺得疑惑，「我們都很認真深情，她看到我的時候就突然笑出來，不止一次，我就覺得我是有什麼好笑」。

不過，拍攝的最後，邱偲琹從笑場變成落淚，「因為吳念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了」。

吳念軒在劇中有不少動作、追逐戲，演得很過癮，卻也因此不小心受傷，「拍攝過程我真的很投入，因為很投入，所以受點傷好像也就顧不上了」。

他表示，拍攝時發現身體有些疼痛，但不去理會，沒想到殺青後疼痛加劇，看醫生才發現肩膀有嚴重撕裂傷。（編輯：吳素柔）1150128