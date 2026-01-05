吳念軒無預警現身節目嚇歪宋偉恩 鄭茵聲警告：別相信任何人

吳念軒。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》4日首播曝光第一單元《月明村的虎靈傳說》上集，場景涵蓋整個嘉義縣大林鎮的村落，室內外的地形複雜讓探員和工作人員吃足苦頭，頂著暑期烈日在嘉義拍攝一週，請來洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲等知名演員擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC），當幾位演員現身時，探員都忍不住笑出來，但在演員專業的演技表現下，很快就把他們帶進劇情裡面，想當入戲，昨日直播時，探員潘君侖回憶當時的拍攝，忍不住讚嘆幾位演員「他們真的超級入戲，我們剛想要笑他們就把我們罵回劇情裡。」

第一集的節目中，吳念軒以村長的兒子「小宇」一角出現在探員面前，還表演了一段「虎靈傳說」的舞蹈，掀開面具前還無預警嚇了宋偉恩一大跳，但當他把面具打開時，宋偉恩原本緊繃的表情和心情都瞬間釋放，「我跟他這麼熟，他都沒有跟我提過要來上我們節目。」鍾瑶也以「古大姐」的身分在節目中出現，探員陳漢典還開玩笑說「你剛划完船回來啊？」當洪都拉斯以村長嚴肅現身時，探員們個個笑到不行，沒想到被村長大罵「沒禮貌」，讓氣氛又瞬間凝結進入劇情，陳漢典真情流露表示「村長來我壓力好大！」，讓節目不斷在沉浸式體驗和出戲間來回，製造出意外的「笑果」。

洪都拉斯。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

解謎時讓探員嚇最大一跳的環節便是破解關卡後，櫃子門打開，門後竟然藏著一個真人小孩，讓膽小的探員梁以辰驚聲尖叫，還表示不敢相信劇組居然把一個孩子藏在櫃子裡，昨日直播時，也有不少觀眾好奇「小孩在裡頭關了多久？」導演郭方儒特別為觀眾解說「其實那個櫃子有暗門，小孩可以爬進爬出，也有特別設計過他被關著的那間房間是比較晚被探員開始解謎的，因此小孩大概在櫃子裡的時間是1小時以內，且保持良好的通風，也有工作人員隨時確保他的安全。」對此探員本本跟潘君侖都表示「我們的NPC真的很厲害！」

鄭茵聲。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

首集劇情發展讓探員們印象非常深刻，由鄭茵聲詮釋村長的秘書「心玥」一角，在節目中是不斷給予探員關鍵提示，但她出現兩次，第二次碰面卻向探員自我介紹又說他們第一次見面，讓探員一頭霧水，甚至說「別相信任何人」，讓探員們毛骨悚然，並開始推測每一次在節目中遇見的每個角色是否都有可能是月明村裡所謂的「虎靈」，也就是俗稱的「虎姑婆」假扮，不過洪都拉斯飾演的村長和兒子一直爭執、一直隱藏一些關於這個村子的秘密，還有種種疑問沒有被揭開。導演郭方儒在直播時賣了關子「下一集開始，劇情會有很大的轉變跟突破。」

