吳念軒突然痛到舉不起來！打戲「肩膀撕裂傷」復健2年才好

吳念軒（中）28日受訪時透露打戲受傷，肩膀撕裂傷復健2年才好。（林奕如攝）

傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹、導演安竹間28日出席影集《那些你不知道的我》宣傳。吳念軒角色演刑警，一場和蔡昌憲動作戲太激烈，因此受傷，他說當下拍完戲覺得怪怪的，不以為意想說是拉傷，到了殺青之後開始變嚴重，到最後手不太能舉起來、拿東西有問題，讓他意識到要去治療，是跟朋友約打羽毛球吃力，去醫院被診斷「肩膀撕裂傷」，長期復健約2年才好轉，一旁導演吃驚這麼嚴重。

傅孟柏接連演出反派，讓人印象深刻，他說：「有找到一個自己的生存位置，反派很好玩，反而有更多的空間，可以去塑造一個跟你想像中不一樣的樣子，你有更多的空間不會被故事綁架，很多創意空間可以發揮，但我也還是有演好人。」

姜典（左起）、雷嘉汭、傅孟柏、吳念軒28日出席影集《那些你不知道的我》宣傳。（樂波時代提供）

姜典跟項婕如飾演一對情侶，項婕如背負許多祕密，並且是關鍵角色，完全不敢談劇情就怕劇透，她表示，第一次談這種大學生戀愛，之前都是社會人或者高中，好像沒有經歷過這種大學的，這個體驗還蠻特別，最大尺度就是和姜典在床上翻滾。姜典之前爆出結婚消息，被問到此事，他不願多說：「有好消息會告訴大家。」

