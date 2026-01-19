吳念軒自爆「床上動作戲」拍到受傷 懷秋甜吻陳孟琪「後面更激烈」

由《角頭》團隊打造的全新愛情動作電影《Bad Girl》，集結張懷秋、陳孟琪，楊貴媚、吳念軒、李國超等堅強卡司。其中，懷秋這次飾演黑道家族公子，將和陳孟琪有精彩感情對手戲，兩人笑說，對於吻戲相當期待，並透露已經拍了一小部分，讓一旁飾演懷秋媽媽的楊貴媚驚訝直喊：「這樣不會太快嗎？」

懷秋（右）在全新愛情動作電影《Bad Girl》中與陳孟琪（左）有精彩感情對手戲。（圖／曼尼娛樂投資股份有限公司 提供）

《Bad Girl》目前如火如荼拍攝中，19日開放媒體探班，主演張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、李國超與金馬影后楊貴媚首度在媒體面前公開亮相，片中豪華角頭家族豪宅也曝光。張懷秋飾演一名外表冷酷的夜店老闆「江一帆」，他分享，這次和以往角色有些不一樣，要花點時間揣摩大哥的心境，被問到這樣算不算是霸道總裁？他笑說：「是霸道大哥！」

廣告 廣告

全新愛情動作電影《Bad Girl》19日開放媒體探班。（圖／曼尼娛樂投資股份有限公司 提供）

值得一提的是，懷秋和女主角陳孟琪這次在片中大談戀愛，有不少精采的感情戲，首度擔綱主演的陳孟琪相當感謝前輩們照顧，「一開始蠻緊張，但跟大家工作後大家都很幫助我，越來越有進入狀況。」並形容懷秋私下反差面，「是個很溫暖、很好笑的一個人。」

被問到兩人在片中是不是有吻戲？陳孟琪頓了幾秒後羞回：「對！很期待。」懷秋則透露，吻戲其實已經拍了一點，程度之後會更激烈一點，這讓一旁的楊貴媚驚訝直喊：「這樣不會太快嗎？」懷秋也分享，兩人拍攝前都有做些功課，多認識彼此，「昨天大組休息，但還是有約出來討論劇本，聊每一場戲的動機，讓彼此都很舒服。」那有沒有因此動情？懷秋打趣回：「5、4、3、action，一定動情！」

而吳念軒在片中則是飾演懷秋身邊最忠心的助手「阿傑」，兩人從小一起長大，個性火爆直接，總是第一個挺身而出，替懷秋擋下所有風險，在片中算是「武力擔當」，懷秋則在打趣嗆他：「就是飾演垃圾廢物的！」不過吳念軒先前在拍攝訓練期間不慎傷到腳，他笑說，應該是因為和王宣有一些「動作戲」，要摔對方過程中才受傷的，不過強調不是大家想像的「那種動作戲」，王宣則幽默回：「但還真的在床上！」

吳念軒（右）在片中則是飾演懷秋（中）身邊最忠心的助手「阿傑」。（圖／曼尼娛樂投資股份有限公司 提供）

金馬影后楊貴媚首次加入《角頭》大家庭，飾演角頭女人「嵐姐」，她分享，心情上很興奮，「終於！不是想要耍狠，從小就覺得在道上的兄弟背後都有一位幫忙安家或是喬事的女人，一直在《角頭》裡面沒有呈現，我覺得不平衡，現在終於平衡了！」

金馬影后楊貴媚首次加入《角頭》大家庭，飾演角頭女人「嵐姐」。（圖／曼尼娛樂投資股份有限公司 提供）

資深演員李國超則透露，這次在片中雖然台詞不多，但有很多場戲的眼神是很重要，他也提到，從影40年來較常拍攝電視劇，比較少接觸電影，「感覺跟電視的作業規模規格可以說是非常不一樣，一開始還不太習慣，最爽的一件事情就是，很多台詞是可以講的很開心，不像電視那麼受拘束。」

《Bad Girl》結合動作與愛情元素，將財經碩士高材生愛上黑道家族公子的浪漫愛情故事搬上大銀幕，用女性視角揭開角頭世界的神秘面紗。

延伸閱讀

林哲熹甩偶包狂講垃圾話 懷秋久違進練舞室憶大嘴巴：熟悉的味道

比照鄭人碩寵粉！是元介放福利「能抱就抱」 被拱和懷秋、嘎嘎組男團

羅志祥玩唱歌APP巧遇分身 自爆塞紅包給導演求加戲