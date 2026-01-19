吳念軒驚吐「床上動作戲」受傷 張懷秋詮釋霸總出頭天！認了有「動情」時刻

陳孟琪（左起）、張懷秋、吳念軒合作《BAD GIRL》。曼尼娛樂投資股份有限公司提供

張懷秋在《角頭》系列電影中飾演王陽明的手下「蠍子哥」，終於在新片《BAD GIRL》中迎來出頭天，飾演外表冷酷的夜店老闆「江一帆」。19日媒體探班，張懷秋笑說：「以前都要叫人家BOSS，現在換我做BOSS了。」

劇中張懷秋身處黑道家族，他形容：「跟以往拍得有些不一樣，有花一點時間揣摩大哥的心境。」並笑稱自己「不是霸道總裁，是霸道大哥。」而吳念軒飾演江一帆身邊最忠心的助手阿傑，面對任何威脅，總是第一個挺身而出擋下主子所有風險。吳念軒狂讚張懷秋在片中根本是「霸總的風範」，小弟也會被吸引。

潛力新人陳孟琪在《BAD GIRL》飾演前途一片看好的財經碩士高材生「林書彤」，卻意外與江一帆墜入愛河，成為「角頭女人」。張懷秋笑回：「現在社會不一樣了，女人不壞，男人不愛！」

陳孟琪羞認與張懷秋有吻戲：很期待！

陳孟琪說：「非常感謝各位前輩的照顧，一開始滿緊張，一起工作大家都幫助我，越來越進入狀況。」並形容張懷秋私下是很溫暖，很好笑的一個人，「戲裡就是霸道黑道的樣子，這樣的轉換時常讓我驚訝地轉換不過來。」

吳震亞（左起）、李國超、楊貴媚、張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、王宣在《BAD GIRL》拍攝片場受訪。曼尼娛樂投資股份有限公司提供

兩人在拍攝前、拍攝空檔都有特別培養感情，張懷秋透露：「我們有一起做功課，認識彼此多一點，昨天大組休息也有約出來討論劇本，聊每一場戲的動機，讓彼此都很舒服地表演。」被問有沒有吻戲？陳孟琪坦言：「有，很期待。」是否可能動真情？張懷秋笑稱：「5、4、3、action，一定動情！」

被粉絲譽為「角頭之花」的王宣在《BAD GIRL》飾演書彤的好姐妹Cindy，吳念軒與她對戲時意外受傷，坦言：「那是跟王宣有一些『動作戲』，不是那種，是真正的『動作戲』！」王宣也笑說：「還真的在床上！另類的動作戲，都在床上！」吳念軒直呼：「我在猜就是因為摔她才受傷的！」

楊貴媚霸氣詮釋角頭女人：終於平衡了！

楊貴媚在電影《BAD GIRL》中詮釋擁有一方勢力的嵐姐。曼尼娛樂投資股份有限公司提供

金馬影后楊貴媚在《BAD GIRL》飾演角頭女人嵐姐，與張懷秋飾演的江一帆是母子，一心希望守護亡夫打下的江山事業，讓兒子可以接手。她笑說：「很興奮，終於！從小就覺得在道上的兄弟背後都有一位幫忙安家或是喬事的女人，一直在角頭裡面沒有呈現，我覺得不平衡，現在終於平衡了！」

楊貴媚更當場入戲，開嗆唐國忠片中飾演的四爺不是正道，「他就是黑道，我們有分的！我希望兒子可以洗白，不用打打殺殺去過日子！」更形容陳孟琪在片中因為愛上兒子成為她的「囊中物」，笑說：「我會一點一點灌輸她、滲透她。」



