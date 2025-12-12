吳思瑤便當會後喊「不副署、不執行都合憲」：支持行政部門定奪

藍白日前聯手二度封殺1.25兆國防預算跟政院版財劃法草案，總統兼民進黨主席賴清德今（12）天中午邀請51名黨籍立委便當會，針對近來爭議法案聽取意見。便當會約1小多小時後結束，立委吳思瑤、鍾佳濱出面受訪，表示面對失靈、失序的「國會失速列車」，行政院不管是不副署或是副署後不執行都是合憲，黨團都會全力支持行政部門最終定奪。

綠委鍾佳濱表示，掌握國會多數的國民黨、民眾黨變本加厲的通過對國家利益產生衝突的法案，且憲法法庭又遭在野癱瘓。為了在行政和立法進行必要的制衡，大家一致同意，總統考慮會請行政院長依憲法上明文的「副署權」，來針對後續以及各項法律案因應做準備，希望讓國會亂局回歸到憲法的正軌。

綠委吳思瑤表示，今天黨團同仁出席率非常高、發言也非常踴躍，大家共同體認到當這部失靈、失序的「國會失速列車」，黨團必須負責善盡憲法忠誠義務、堅毅果決踩煞車。而經過充分討論，「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式，因為行政部門不能違法執行，黨團會全力的支持行政部門的最終定奪」。

鍾佳濱再痛批，在野黨已經8次否決行政院移請覆議提案，這種情況下如果國會認為閣揆不適任、不稱職，就應該要以憲法的不信任投票來表達對行政院的否定。但是在野可能擔憂倒閣後國會被解散，要重新面對全體國民透過選舉的審判，他們畏懼，所以他們不願意去面對，因此不願意採用，這就是今天的僵局。

吳思瑤最後補充，今天總統就是以開放式聆聽黨團成員的意見，由於他本身曾擔任過國代，因此他的發言聚焦在對於憲政運作的理解。今天的主場就是51戰隊來表達意見，大家也會支持行政部門最終的決定，同時感受到執政黨依舊是這個社會最願意開放討論的政黨。

