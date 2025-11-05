吳思瑤力擋「停砍年金」修法 批藍不敢討論

▲立法院司法及法制委員會今審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，修法重點在停砍公教年金，藍委共20多人提案，不過民進黨團認為，年金改革不能走回頭路，朝野雙方無共識。（圖／何哲欣攝，2025.11.05）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法及法制委員會今（5）日審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，修法重點在停砍公教年金，藍委共20多人提案，民眾黨團也同意，自今年度停砍所得替代率。不過民進黨團認為，年金改革不能走回頭路，朝野雙方無共識，多次討論也無結果，最後全案保留，送朝野協商。

特別的是，今天民進黨團總召柯建銘不在場，力擋藍白立委提案的責任，幾乎都由綠委吳思瑤與陳培瑜負責。但最後處理時，雖然綠營反對修法，但因綠委人數不敵藍白，最後仍完成初審，但還是需朝野協商。

吳思瑤：年金改革不能走回頭路，藍委修法恐會由全民負擔

民進黨立委吳思瑤表示，年改是2016年後歷經兩年討論與協商的成果，至今已展現正向效益，無論基金挹注或投資報酬皆符合預期。她強調，國民黨委員提出的26項修法提案，幾乎都主張放緩或停止改革，若照此方向進行，將造成「重退休、輕現職」、「重公教、輕勞農」，並最終導致全民承擔基金缺口的不公平結果。

吳思瑤指出，公教人員平均退休金約五萬至五萬七千元，相較於勞工的兩萬五千元、老農的八千元、國民年金長者的三千九百元，差距明顯。她表示，民進黨推動以345億元挹注勞保與國保，並修法要求中央與地方分擔弱勢長者保費，目標是職業平衡與世代公平，而非只為特定族群爭取福利。

羅智強：民進黨酬庸取代專業文官，對現任軍公教太冷血

國民黨立委羅智強則批評，國考報考人數從馬政府時期的50萬人降至去年僅16萬人，高考錄取率更從6%暴增至53.41%，顯示公務體系吸引力下滑。他認為，民進黨執政踐踏公務人員的尊嚴與退休保障，長期以酬庸取代專業文官，導致文官制度崩壞。他強調，沒有優秀文官制度，台灣不會有十大建設與科技產業的成果，並批評民進黨在勞保虧損願撥補數千億，卻拒絕照顧公教，是「雙重標準」。

銓敘部長：年改已見效，但民國134年仍可能用罄

對此，銓敘部長施能傑指出，政府已為公保撥補5100多億元，尚有700多億元將完成撥補，公保負債幾乎由政府全額承擔。勞退部分則已挹注2590億元，另補512億元以填補薪資缺口。他指出，儘管年改已見成效，但以現行收支估算，公教退撫基金至民國134年仍可能用罄，因此改革應繼續推進，同時維持退休人員約5萬元以上的基本所得。

考試院秘書長劉建忻也說，所得替代率的調降是為了基金永續，若不調整，退撫基金20年後恐將收支短差逾千億元。政府雖財政健全，但仍須「眼光放遠」，避免讓未來世代背負龐大債務。他指出，過去兩次年金調整皆有反映物價上漲，制度並非完全忽視生活成本。

人事總處人事長蘇俊榮則提醒，退休公教與現職人員加薪綁定，會對在職者造成不利影響，也可能誘發提前退休潮。他強調，目前提撥率過低，即使投報率達7%，仍因「進水太少、出水太多」導致基金逐漸乾涸。蘇俊榮指出，軍公教潛藏負債約3兆元，若不調整，現領退休金者的支出最終都將由年輕世代承擔，年金改革的核心應回歸世代公平與長期永續。

吳宗憲：退休公務員減少消費，會影響產業，導致國家經濟變差

不過藍白仍堅持修法。協商過程中，國民黨立委吳宗憲提到，當年改後，很多公務員因沒有錢用了，他們的錢可能要繳房貸，所以本來誤以為退休有這筆錢的存在，但現在他沒有了」。因此需限縮日常基本消費，譬如說不敢上餐館或減少次數，「或是家裡原本要吃5顆蛋，現在改吃3顆等等」，他認為這樣中間分子減少消費，會影響產業，導致國家經濟變差。

陳培瑜反駁，年金改革只是要讓退休人員維持基本的生活需求，本來就不可能把退休金拿來繳房貸，若真的付不起房貸，應尋求其他協助。綠委沈發惠也說，退休公務員的所得替代率6成已經算高，現在砍到7成就要停砍，對現職的公務員不公平。

翁曉玲祭發言禁令，強行將修法送出委員會

此外，擔任主席的國民黨立委翁曉玲，在會議一開始受訪就說，年金改革若有錯誤就必須踩煞車，希望今天能將修法完成初審。翁曉玲原本希望今天中午就能開完會議，但吳思瑤堅持必須讓立委都充分發表意見，翁曉玲上午11點多就宣布會議休息，下午繼續開會。

到了下午，翁曉玲為了管控會議時間，規定在逐條討論，每名立委只能發言三分鐘，且必須要先到主席台登記；但綠委質疑翁曉玲偏袒，讓藍委發言時間都超過3分鐘，翁曉玲說，吳思瑤發言也都超過3分鐘，如果綠營這麼在意，他會嚴格執行時間到就消音，此舉也引發綠營不滿，再度砲轟藍白，講不贏就消音、要大家停止討論，到底在怕什麼？

