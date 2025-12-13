即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

立法院國民黨團、民眾黨團，不僅頻以人數優勢通過爭議法案，更聯手封殺政院版《財劃法》、國防特別條例草案等，朝野對抗不斷升溫。為因應多項修法衝擊，總統賴清德15日上午將邀行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲，進行國政茶敘。不過，韓卻突稱「不克出席」，民眾黨則稱讚其「拒絕被摸頭」。對此，民進黨立委吳思瑤今（13）日反酸，當今政壇最經典的畫面，絕對是國民黨團總召傅崐萁「摸頭」民眾黨主席黃國昌。

廣告 廣告

吳思瑤提到，民眾黨似乎力挺韓國瑜不參與院際協調，他們還表達敬佩，認為韓國瑜不應當被摸頭。不過，她隨即秀出手機畫面狠酸，並表示說到「摸頭」，隨便搜尋一下，便會看到傅崐萁摸頭黃國昌，「這是當今政壇被摸頭最經典的畫面，說到被摸頭，沒有人超越得了黃國昌」。

至於院際協調，吳思瑤說明，是總統依據憲法第44條授權，可針對院與院之間的爭執，召集各院進行對話、共覓解方。事實上，就今年度政府總預算案，當時舉辦過，且韓國瑜也參加了，後續確實對於被砍過頭的國家總預算，提出一些解方，這就是院際協調。

快新聞／韓國瑜不去國政茶敘！民眾黨竟讚「拒被摸頭」 吳思瑤秀1畫面反殺黃國昌

吳思瑤狠酸，說到被摸頭沒有人超越得了黃國昌。（圖／取自吳思瑤臉書）

因此，吳思瑤不解地說，現在韓國瑜以「立法院是合議制」，沒有獲得其他黨團授權，就參與院際協調，上次參加難道有經過各政黨同意嗎？她當時正是黨鞭，就她所知「並不需要也沒有這件事情」。

「立法院長是全民院長，是跨越黨派的院長，而不是只是藍白個人所屬院長」，吳思瑤強調，絕對不存在因為是合議制，所以院長往左走往右走都要獲得政黨同意，韓國瑜也不需要把全民院長做小了。

吳思瑤進一步說明，院際協調是憲法賦權，不需要以小人之心度君子之腹，絕對可以透過大家懇切的對話，解決院際之間的衝突；倒是韓國瑜可能有難言之隱，目前碰到的難題，也許是被某些政黨勒住了頭，「院際協調本身不會被摸頭，反而我們同情韓院長，是不是被某些政黨勒住了頭呢？」

快新聞／韓國瑜不去國政茶敘！民眾黨竟讚「拒被摸頭」 吳思瑤秀1畫面反殺黃國昌

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

事實上，民眾黨除了不挺院際協調，反而要求總統應召開政黨對話，吳思瑤痛批，民眾黨非常雙標，過去總統也曾以總統高度，邀集跨政黨國安簡報，當時之所以告吹，也是基於黃國昌的個人理由，現在卻反過來要求總統，不應院際協調反應啟動政黨對談，「我覺得黃國昌、民眾黨就是一個雙標黨」。

吳思瑤火力全開，直指黃國昌除了被摸頭，沒有人超越得了，「其實刷存在感，也沒有人贏得了黃國昌」，他現在不挺院際協調，改要求召開政黨對談，就是因為黃國昌不能容忍沒有他的畫面，就是如此而已。

原文出處：快新聞／吳思瑤嗆爆黃國昌！白營竟讚韓國瑜「拒被摸頭」 她秀1畫面秒反殺

更多民視新聞報導

「助理費除罪化」寫手竟是傅崐萁助理！辦公室回應了

認同台灣就是國家的主人！賴清德大啖「開封包公府私房麵」

賴總統訪中配老闆大啖包公私房麵 郭明華讚：有愛的政府讓我好命

