吳思瑤嗆藍白：惡意扭曲潘孟安說法

▲行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，總統賴清德也支持，立法院司法法制委員會今（18）日針對此案邀請總統府秘書長潘孟安專案報告，不過潘孟安缺席。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。立法院司法法制委員會今（18）日針對此案進行專案報告，藍白立委提到，去年底總統府秘書長潘孟安曾稱，行政院長不副署法案，是打臉總統，不過民進黨立委吳思瑤批，藍白是惡意扭曲潘孟安說法。

吳思瑤指出，行政院採取不副署是「不得已的最終手段」，潘孟安去年12月25日接受質詢時，有一個很重要的背景與現在不同，就是當時《憲法訴訟法》還沒生效，憲法法庭未被癱瘓，仍可透過釋憲途徑進行憲政救濟，但現在憲法法庭已被藍白癱瘓。

吳思瑤進一步說明，《憲法訴訟法》即便在12月20日通過審查，但覆議案尚未通過、法案未公告生效，因此當時憲法法庭尚未癱瘓。如今，歷經一年，憲法法庭已被癱瘓，行政院採取不副署措施是唯一可行手段，這是史上第一次有立法院修法導致憲法法庭癱瘓的案例，對中華民國而言應是「前所未有、後無來者」的事件。她強調，對於潘孟安的處境應予以理解，不應被政治操作所誤導。

