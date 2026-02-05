吳思瑤團隊開枝散葉！親赴楊梅力挺子弟兵項柏翰

民進黨籍立委吳思瑤5日上午前往桃園市楊梅區楊梅市場、埔心市場，力挺子弟兵，楊梅市議員擬參選人項柏翰。(廖姮玥攝)

民進黨籍立委吳思瑤5日上午前往桃園市楊梅區楊梅市場、埔心市場，力挺子弟兵，楊梅市議員擬參選人項柏翰。現場高喊，楊梅新選項，支持項柏翰等語，市場內民眾熱情與2人打招呼。吳思瑤表示，非常開心團隊可以開枝散葉！楊梅需要注入年輕新選項。項柏翰說，將中央歷練帶到地方，幫助楊梅解決問題。

吳思瑤、項柏翰等人一早先是前往楊梅市場，再到埔心市場，緊握每位民眾雙手，拜票懇託，支持者高喊支持項柏翰，楊梅新選項等語，現場民眾也熱情回應。有民眾雙手比讚，熱情合照，開心見到吳思瑤本人；也有民眾開心表示，要捐出自家牆面給項柏翰掛選舉看板。

吳思瑤表示，12年前初次參選立委時，挑戰資深立委丁守中，項柏翰就加入青年團，陪自己打贏那場幾乎是不可能的任務，翻轉了北投、天母；項柏翰跟桃園有非常多的淵源，不論是曾在前市長鄭文燦團隊中，擔任非常重要的年輕幕僚，他也曾在鄭運鵬參選市長時，作為非常重要的輔選大將；項柏翰是一個做好準備，戰鬥力十足的參選人，且非常誠懇是他的特質，笑容也極具親和力，是懷抱理想的熱血青年，非常榮幸思瑤團隊可以開枝散葉，把我們的優質延續到更多的地方，楊梅也需要新的選項，我相信項柏翰會是最好的新選項。

吳思瑤說，項柏翰不只有年輕世代的新思維，有創新的能量，更重要的是他經歷過中央的訓練，有中央政策的養成，然後有鄭文燦團隊，對於地方建設的嫻熟，且對於在地服務也是一身好功夫。吳也說，今天只是第一次來，之後會常常來，且要來非常多次。

項柏翰說，桃園是6都唯一正成長的城市，楊梅需要新的選項，過去楊梅地區多為資深議員，大概都做了30年或20年以上，但越來越多的年輕人來到楊梅這塊土地，需要一些年輕世代的聲音可以進到市議會，不論是處理居住問題，又或是交通問題等等，都需要有年輕世代，用年輕的方法來解決。過去也跟前老闆吳思瑤，學習到非常多，對於在地經營、選民服務，還有在議會問政等等的經歷，希望可以把這些經歷轉化為更多資源，幫助楊梅解決現在的問題。

