吳思瑤大翻車！昔轟買票 今設「普發現金服務站」 藍青轟：丟臉

全民普發1萬元陸續開放領取，綠委吳思瑤高調稱「領1萬找民進黨」，並將其服務處變身普發現金服務站。對此，國民黨青年部前主任陳冠安開酸，吳思瑤的「瑤身一變」，照出的是綠委急轉彎翻車的醜態，「早知如此，何必當初，實在丟臉」。

民進黨立委吳思瑤。（圖取自吳思瑤臉書）

陳冠安今天（12日）在臉書發文表示，吳思瑤昨天發文，慶賀其服務處變身「普發現金便民服務站」。從反對普發現金到服務處變成普發現金服務站，這態度立場轉變之大，還真是「瑤身一變」阿。

陳冠安開酸，吳思瑤的「瑤身一變」，照出的是綠委急轉彎翻車的醜態。（圖取自陳冠安臉書）

陳冠安指出，9個月前，當國民黨黨團主張還稅於民，全民普發一萬時，吳思瑤怒批這叫破壞財政紀律，討好民粹。4個月前，當立法院三讀通過普發現金一萬元時，吳思瑤開記者會聲稱，這筆錢可以造7艘海鯤號，不該讓藍白大撒幣。然而當現金開始要普發時，吳思瑤就變身成為小天使，要教大家如何操作領錢。

更諷刺的是，陳冠安痛批，當初吳思瑤拒絕普發現金，主張多造7艘的海鯤號，現在卻是海測進度落後，交艦期程遙遙無期，爆發諸多弊案。相比一萬塊實打實進入人民荷包，無法如期提升國防實力的海鯤號，才真是大撒幣吧？如此也就毋須意外，吳思瑤現在會緊抱普發現金政策而不敢再提多造幾艘海鯤號的謬論。

吳思瑤服務處。（圖／臉書）

