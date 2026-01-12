吳思瑤幫賴瑞隆催票！曬18歲制服照「真實關係」說了

政治中心／李汶臻報導

2026九合一選舉將在11月28日登場，近來進入關鍵準備期，民進黨近期積極佈局；其中高雄市長選戰方面，綠營初選競爭激烈，呈現綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩4搶1局面。今（12日）晚開始，高雄市長初選民調打頭陣登場，稍早立委吳思瑤在臉書PO文替這位擬參選人加油並附上一張舊照，讓兩人私下「不為人知」的關係全公開。

民進黨縣市首長初選，今（12）日起展開電話民調，黨中央上午進行抽籤，抽中由「高雄市」率先舉行民調，有意爭取出線的四位選將林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩也各自展開催票，全力衝刺。

民進黨高雄市長初選，呈現許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆4搶1局面。（圖／賴瑞隆辦公室、許智傑辦公室提供、民視新聞、翻攝自臉書@邱議瑩）





民進黨政策會執行長、立委吳思瑤12日稍早也在臉書發文，替擬參選人賴瑞隆催票。她貼出兩人18歲學生時期的超青澀復古制服照，並公開兩人私下關係。吳思瑤以「真的濃得化不開」形容兩人的緣分，透露兩人是國小同學、高中同窗，入社會後從國會助理，再到同梯選立委，一路都是戰友。吳思瑤透露兩人是板橋高中同學，只可惜國小畢業紀念冊已經找不到「如果有，一定更復古」。





吳思瑤上傳自己與賴瑞隆學生時期的制服舊照。（圖／翻攝自臉書@吳思瑤）





值得一提的是，近期外界持續熱議民進黨的「台北市長爭霸戰」人選；目前除了「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農公開表達參選意願外，王世堅、吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等人也都被點名是適當人選。先前更傳出身兼總統的黨主席賴清德，原屬意吳思瑤出戰，但因吳思瑤無意出戰後，轉而希望行政院長卓榮泰親征。

面對是否出征選台北市長？吳思瑤也透過貼文內容表態，她提到「一個沒有要選台北市長，真的沒有！一個認真參選高雄市長，最後衝刺！」，後者講的是賴瑞隆，前者似乎說的就是她本人。此外，她在貼文中一句「同學（賴瑞隆）比我更早挑戰市長，無比佩服也無限祝福」，被外界解讀她話沒說死，似乎有意為日後挑戰市長大位埋伏筆。

