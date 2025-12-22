吳思瑤怪蔣萬安第一時間認張文畏罪墜樓 警政署：還沒定調

北車隨機殺人案兇嫌張文墜樓身亡，台北市長蔣萬安事發當下受訪時疑似定調為「畏罪自殺」。對此，民進黨立委吳思瑤今（22）日質詢時，以蔣萬安的說法要警政署釐清張文墜樓原因，警政署長張榮興回應「還沒定調」，強調需要更深入了解動機。

民進黨立委吳思瑤質詢警政署長張榮興。（圖／中天新聞）

張文日前於捷運台北車站、中山站外隨機砍人，造成3名民眾死亡、多人輕重傷，最後墜樓身亡。立法院內政委員會今日針對此計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

吳思瑤質詢時表示，張文案有機會應該針對台北市警力部署進行檢討，而今天僅能就警政署協力台北市警方的作為進行討論。她還先質疑蔣萬安擅自發布張文墜樓疑畏罪自殺不妥，後來又說，有來自境外IP發布的傳言，指張文原本攻擊計畫是要在北投跨年砍一百人，而北投就是在自己的選區，需要超前部署。

吳思瑤還提到，一個案件偵辦需要專業，蔣萬安在第一時間受訪時提到張姓嫌疑人疑似畏罪墜樓，她詢問警政署目前對於墜樓原因是否有清楚的確認。張榮興強調「還沒定調」，他指出因為還要了解動機，更廣面、深入了解動機如何，因為兇嫌已經死了，還要更深入了解。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

吳思瑤再問，蔣萬安未經專業的釐清偵辦，直接對外定調是否適合？張榮興尷尬回應，「這個可能沒辦法評論」。吳思瑤則引述法醫高大成說法，張文跳樓前似乎脫下防彈背心、裝備等，以他個人專業判斷，張文是想要減輕身上重量，因此研判試圖逃脫可能性8成，畏罪自殺可能性2成。

吳思瑤指出，以上是專業者的研判，而真正的意圖仍要以驗傷、驗屍最後的傷勢做定奪。她表示，希望藉此機會給警政署說明，張文的死因部分應當交由專業來偵辦，才是更為妥善。張榮興則回應「是的」。不過，她最後再次要求，針對她的選區士林、北投加強警力部署，因此喊話台北市長蔣萬安需要召集地方緊急治安會議，要中央與地方一起安定台灣的社會民心。

