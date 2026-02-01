即時中心／廖予瑄報導

中配立委爭議延燒！今（2/1）日民進黨立委吳思瑤公開質疑，即將就任的民眾黨不分區立委的中配李貞秀，恐怕會對台灣的國安造成威脅。對此，李的辦公室稍早也發出聲明，強調李是在合法合規的情況下產生的立委，「族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成『國安風險』」，並指出，李貞秀就任是台灣民主制度接納多元聲音的成果，「多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。」

吳思瑤今日指出，李貞秀身為史上第一位中配立委，在尚未放棄中國籍的這一年裡，就要服從中國「國家情報」相關法規；但她也是台灣的立委，也應奉行台灣的法規，包含《國安法》、《反滲透法》等，立委可接觸到立院內很多涉及國安的議事規則等，恐威脅到我國國家安全。

對此，李貞秀辦公室表示，「立法委員是代表民意，為了回應多元族群而發聲」、「李貞秀委員是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》之正當法律權利及程序產生的立法委員」，她的背景，代表了廣大新住民在台灣社會中重要的角色，「族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成『國安風險』。」

李貞秀還反過來質疑吳思瑤，「尚未宣誓即遭未審先判，是誰在違反法治精神？」

原文出處：快新聞／吳思瑤批中配當立委「國安風險」 李貞秀反嗆：未審先判

