吳思瑤批藍提質詢4部長「護航蔣萬安」 王鴻薇反嗆：妳到底要多瘋？

27歲男子張文在19日使用汽油彈、煙霧彈並持長刀先後在台北捷運台北車站及中山商圈連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷悲劇。國民黨立委黃建賓要求多位部長和政府官員出席內政委員會，就此事進行報告。不過民進黨立委吳思瑤痛批，此舉是在護航台北市長蔣萬安，只不過國民黨立委王鴻薇反嗆，吳思瑤到底要多瘋？

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

吳思瑤今（21）日下午在臉書發文，開頭就質疑，「國民黨變更議程，是合理監督？還是設局陷害？司馬昭之心路人皆知」。先前台中市豬瘟事件，藍委楊瓊瓔緊急變更議程，找農業部長來墊背，只為甩鍋中央，搶救台中市長盧秀燕；如今北捷傷人案，黃健賓如法炮製，找了內政部、衛福部、交通部、法務部等4位部長，還有警政署長、國安全秘書長、國安局長備詢，「超高規格的陣容就為了護航蔣萬安」。

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

吳思瑤說，藍白當家的立法院，立院最大，一院凌駕其他憲政機關，有如家常便飯；內政委員會可以一舉取代衛環、司法、交通、國防等各委員會，叫官員來罵飽罵滿，也就不足為奇了。

吳思瑤臉書貼出內政委員會開會通知單。（圖／吳思瑤臉書）

對於吳思瑤的發文，王鴻薇則是在Threads發文反嗆，吳思瑤到底要多瘋？國內發生重大治安事件，立法院內政委員會改變議程關心質詢 ，她也有意見？立委這樣公然阻止監督行政機關，吳思瑤到底這是民意代表還是黨意代表？

