吳思瑤指黃國昌雙標 酸他口喊參選新北、家住台北大安 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨立委黃國昌宣布辭去不分區立委職務，卻同時要求民進黨有意參選縣市長的立委也應一併辭職，立委吳思瑤今（6）日表示，這樣的說法是在刻意混淆事實、硬拖他人下水。

吳思瑤指出，黃國昌辭去立委職務，根本是民眾黨內部「兩年條款」的政治宣示，時間一到就必須下台換人，與是否參選縣市長完全無關，卻被包裝成毫不戀棧、充滿氣魄的行為，未免過度演出。

吳思瑤表示，其他政黨的區域立委，都是經過艱辛選戰、由選民一票一票選出來，具備完整民意基礎；相較之下，黃國昌是透過不分區名單進入立法院，兩者性質本就不同，卻硬要相提並論，並不合理。

吳思瑤指出，民進黨立委即使參選縣市長，並未離開原有選區，反而是加倍經營、擴大服務範圍，並不存在背棄選民的誠信問題；反觀黃國昌過去曾參選汐止，卻中途轉換跑道，如今又宣稱參選新北市，實際居住地卻在台北市大安區，真正涉及選民忠誠與誠信爭議的，正是黃國昌本人。

吳思瑤指出，不分區立委辭職後可以遞補，民眾黨席次不會減少；但區域立委若出缺，必須進行補選，制度影響完全不同，兩者狀況不能混為一談。

吳思瑤強調，立委帶職參選在各政黨皆有前例，黃國昌卻只針對民進黨提出質疑，卻避談國民黨，顯然是雙重標準。她並提到，前民眾黨主席柯文哲在2022年曾公開為帶職參選的賴香伶背書，顯示「參選縣市長不必辭立委」早已是民眾黨自身立場，如今黃國昌的說法顯得前後矛盾。

吳思瑤表示，黃國昌長期在不同政治立場間轉換，如今刻意塑造強硬形象，卻與事實不符，相關政治操作已被社會清楚檢視。

照片來源：吳思瑤辦公室

