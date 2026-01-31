即時中心／張英傑、許雯絜報導

太超過！國民黨、民眾黨立法院黨團昨（30）日聯手三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文」修正案，再度引起社會非議；民進黨立委吳思瑤以2016年民眾黨主席黃國昌的舊臉書貼文嘲諷，「2026的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人」，對此，黃國昌今（31）日竟怒嗆稱，「國民黨的黨產全部都恢復了嗎？有嗎？」









2016年，黃國昌曾經在自己臉書上發文，「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈。經過今天，我確信，恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能。該做的事，就是徹底消滅它。躲了今天，躲不了下週。臨時會第一案：通過《不當黨產處理條例》。」

民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌，共同來到台北市南門市場發放春聯，為民眾黨台北市第五選區（中正、萬華）議員參選人吳怡萱輔選，民眾黨台北市議員張志豪、台北市第三選區（松山、信義）議員參選人許甫也到場，隨後黃國昌接受媒體聯訪。

首先，黃國昌稱，其實民進黨慣用的手法就是用假訊息，用資訊的落差在欺騙台灣人民，他就問一個最簡單的問題，「國民黨的黨產全部都恢復了嗎？有嗎？這個問題本身就充滿了假訊息，他說了應該沒有錯吧？」

接著他聲稱，從頭到尾，黨產處理條例只處理一件事情，國民黨的黨產根本沒有恢復，他在處理的只有一個，在目前司法訴訟爭議當中，曾經隸屬於國家的只有一個團體，就是「救國團」。



黃國昌稱，救國團過去這幾十年，都是靠救國團的人，他們自己辛苦的辦各式各樣的活動去維持他們的營運。在這樣情況下，還要繼續被追殺，被民進黨把錢叫他們全部都吐回去，然後讓那麼多家庭員工，大家通通都沒有工作，這是轉型正義目的嗎？

同時，黃國昌又稱，更何況民進黨立委一堆，之前在救國團裡面擔任副主委，民進黨這些人在國民黨的附隨組織裡面擔任主管，都不會臉紅哦？

最後，黃國昌竟聲稱，民進黨認真做事，不要用假訊息在欺騙台灣人民，連丟出來的問題本身都充斥著假訊息，這樣真的不好。

原文出處：快新聞／吳思瑤挖10年前舊文打臉！白助藍黨產解凍 黃國昌竟嗆：有全部恢復嗎？

