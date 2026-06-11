吳思瑤控刪外交部1億媒宣費 徐巧芯打臉要求公開道歉

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國民黨立委徐巧芯。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委吳思瑤今（11日）透過臉書發文指，國民黨立委徐巧芯、翁曉玲提案刪減外交部媒宣費預算1.04億元。對此，徐巧芯立即回應澄清，這是完全錯誤的訊息，也是對社會大眾的誤導。她要求吳思瑤立即更正錯誤說法，向社會大眾說明真相，並公開道歉。

吳思瑤表示，徐巧芯、翁曉玲提案刪減外交部媒宣費1.04億元，等於把外交部向國際發聲的經費全砍光。台灣真實、正確的聲音被封口噤聲。只剩國民黨鄭麗文這種中國傳聲筒的扭曲資訊，搭配認知作戰被無限擴大。「國民黨砍台灣外交預算，共產黨最開心。』

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徐巧芯則回應，事實是，該案並非她的提案，在立法院的外交及國防委員會審查中，她甚至提到，「外交部仍然有媒體宣傳的必要性」，因此，建議將相關的案子集中保留，交付政黨協商審查，當場並沒有任何立法委員反對，包括民進黨。

徐巧芯表示，相關預算提案內容與吳思瑤的指控完全不符，只要查閱公開資料即可證明。身為立法委員，不該透過錯誤資訊進行政治操作。民主社會可以有立場不同，可以有政策辯論，但不應該造謠抹黑。對於散播不實訊息的行為，她要求吳思瑤立即更正錯誤說法，向社會大眾說明真相，並公開道歉。

徐巧芯呼籲，政治攻防不該建立在謊言之上，事實只有一個，公開資料也都查得到。請停止以訛傳訛，回到理性、誠實的公共討論。

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