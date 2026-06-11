吳思瑤控刪預算大翻車！向徐巧芯道歉了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲國民黨立委徐巧芯駁斥綠委吳思瑤刪預算指控，吳思瑤稍早也道歉了。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 立法院外交國防委員會昨審查外交部115年度預算，事後綠委吳思瑤指控藍委徐巧芯刪減外交部1.04億媒體宣傳費，引發徐巧芯秀出提案單駁斥，稱該案並非她提案，更說「外交部仍然有媒體宣傳的必要性」因此建議保留協商，痛斥吳思瑤用錯誤資訊進行政治操作；而吳思瑤稍早也向徐巧芯道歉。

徐巧芯還原真相

徐巧芯說，吳思瑤委員指稱她提案「刪減外交部1.04億元」媒體宣傳費，這是完全錯誤的訊息，也是對社會大眾的誤導。事實是，該案並非她的提案，在委員會審查中甚至提到「外交部仍然有媒體宣傳的必要性」，因此建議將相關的案子集中保留，交付政黨協商審查，當場並沒有任何立法委員反對，包括民進黨。

廣告 廣告

徐巧芯說，相關預算提案內容與吳委員的指控完全不符，只要查閱公開資料即可證明。身為立法委員，不該透過錯誤資訊進行政治操作。民主社會可以有立場不同，可以有政策辯論，但不應該造謠抹黑。對於散播不實訊息的行為，她要求吳思瑤委員立即更正錯誤說法，向社會大眾說明真相，並公開道歉。

痛斥政治攻防不應建立在謊言之上

徐巧芯批評，政治攻防不該建立在謊言之上，事實只有一個，公開資料也都查得到。請停止以訛傳訛，回到理性、誠實的公共討論。

徐巧芯更到吳思瑤的貼文留言，表示這筆費用不是她提案刪減，你的資訊是錯誤的，要求更正並道歉，更貼心提醒「要砍外交部一億的是王義川」；稍早吳思瑤也留言道歉，表示內容已經更正，徐巧芯是提案凍結領事事務局，護照製作經費100萬元，後來改主決議。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

遭徐巧芯影射是綠營側翼！黃暐瀚不忍了 提這三點怒反擊

新北民調戰！綠營才喊新北逆轉 徐巧芯：川伯看好度輾壓蘇巧慧

王義川被笑「這麼快」！才嗆刪1億沒退讓空間 林佳龍開口秒軟化