吳思瑤揭鄭麗文追思共諜「有中國指令」！諷「豐富背叛履歷」：背棄民進黨投靠國民黨、為表忠王滬寧出賣中華民國

國民黨主席鄭麗文昨（8日）參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石，引起爭議。對此，民進黨立委吳思瑤今（9日）嘲諷，「吳石才不是什麼《沈默的榮耀》，鄭麗文卻是《高調的背叛》無誤！」她直指，鄭麗文有豐富「背叛履歷」，「曾經背棄民進黨投靠國民黨，現在為表忠中共全國政協主席王滬寧而出賣中華民國」。

吳思瑤今日於臉書發文直指，「吳石才不是什麼《沈默的榮耀》，鄭麗文卻是《高調的背叛》無誤！」吳思瑤表示，昨日她才批評鄭麗文是非不分、敵我不分，乾脆加入共產黨好了，不意外國民黨人也看不下去了，前國民黨立委蔡正元酸評，「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實」。

吳思瑤指出，中國為了遂行「推進統一」，要先從顛覆思想下手，「統一」兩岸史觀至關重大。她點出，《沈默的榮耀》間諜劇本身，就是中共中宣部宣傳戰的一環，「創造統一正當性，塑造吳石這幫人不是諜匪，而是烈士」。

吳思瑤批評，鄭麗文高調祭拜，把白色恐怖染紅，引起台派反彈就算了，更冒著遭致黨內中華民國派撻伐的風險，都要去祭拜投共叛國者，「原來是有指令的！」

吳思瑤指出，「王滬寧下令學習吳石精神！所有涉台機構及人員，含31個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來宣揚吳石精神」。吳思瑤說，王滬寧鼓勵在台布置人員，「身為台灣人替『祖國』做事不是什麼叛國，而是愛國」，扭曲台灣觀點，強行灌輸大中國史觀。

最後，吳思瑤直言，「鄭麗文有著豐富的『背叛履歷』」。她說，鄭麗文曾經背棄民進黨投靠國民黨，「現在為表忠王滬寧而出賣中華民國，把《沈默的榮耀》搞成《高調的背叛》，實在也不足為奇」。吳思瑤直呼，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」

（圖片來源：三立新聞、吳思瑤臉書）

