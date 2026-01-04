吳思瑤收簡體恐嚇信！竟冒名沈伯洋威脅「砍死你」 本人氣炸反擊

即時中心／黃于庭報導

為達滲透台灣，進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，甚至長臂管轄至國會內部。中國近日再度出招，公布民進黨立委沈伯洋的居住地與工作地衛星影像，威脅其「往哪裡逃」；豈料，當天晚上綠委吳思瑤竟也收到冒名沈的簡體字恐嚇信件，更揚言砍殺服務處。對此，吳思瑤立馬報案，並喊話警政單位嚴查徹辦。

吳思瑤昨（3）晚收到恐嚇信件，不明人士冒名沈伯洋寄信，內容更宣稱「半個月內砍翻承德路七段」，她也馬上報案處理。今（4）日受訪再度談及此事，她無奈地說，真的是「歸剛欸」（台語，整天之意），網路恐嚇無所不在，自己這段時間深受騷擾，跨年前後冒名帳號，寄信給警政署，威脅攻擊台北101、松山機場或總統府等，要做出危害公共安全的無差別攻擊，「我當然該告就告，絕不姑息」。

快新聞／吳思瑤收簡體字恐嚇！竟冒名沈伯洋威脅「砍服務處」 本人氣炸反擊

吳思瑤收到「冒名沈伯洋」的恐嚇信件，揚言砍殺服務處。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

沈伯洋甫遭中國官媒公布個資，吳思瑤傻眼表示，當天她竟然又收到冒名沈的電子郵件，揚言砍殺服務處，用簡體字寫出非常粗俗暴力的文字。她強調，面對網路恐嚇，不管是玩笑或威脅，絕不姑息，該告就告。

吳思瑤也提到，她昨天已經與沈伯洋聯絡，他們都非常傻眼，雙方都是受害者。因此，她也喊話警政單位，應當嚴防嚴辦，她這段時間已經去北投分局報案十多次，絕不姑息冒名公眾人物進行恐怖威脅，相關執法單位該硬起來，該嚴查就要努力去做。

