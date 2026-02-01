吳思瑤稱她任立委恐威脅國安 李貞秀辦公室反擊：收回不實指控

民眾黨為落實「兩年條款」，包括黨主席黃國昌在內共6名不分區立委日前辭職，由6名新任立委遞補，民進黨立委吳思瑤認為，確定遞補的李貞秀尚未放棄中國大陸國籍，恐對國安造成威脅。對此，李貞秀辦公室發布聲明反擊，請吳思瑤停止操弄族群對立、收回不實指控，還給國會清明。

李貞秀將遞補擔任民眾黨不分區立委，但卻引來民進黨質疑。（圖／翻攝李貞秀臉書）

針對吳思瑤的質疑，李貞秀辦公室表示，李貞秀委員是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》之正當法律權利及程序產生的立法委員，李貞秀委員的背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色。族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成「國安風險」。執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾。出身從來不應成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲。因此，李貞秀委員的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。

李貞秀辦公室指出，依《中華民國宣誓條例》第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」。令人疑惑的是，不論是李貞秀委員或任何一位立法委員，就職宣誓誓詞時，恪遵的是中華民國憲法，依據的是中華民國的法律行使職權，並沒有李貞秀委員與別人不同之情形；同樣的，就任立法委員後，行政機關依法行政，依據相關法律及規定受立法委員監督。不論是李貞秀委員或行政機關，都是遵循中華民國的法律行事。為何是李貞秀委員依法就任前，吳思瑤委員就能未審先判指涉李貞秀委員的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟立法院議事產生國安問題？這是在對中華民國體制及法律沒自信的發言嗎？

吳思瑤。（圖／中天新聞）

李貞秀辦公室強調，台灣是依法行政的國家，若有關國籍與國安的疑慮，都有明確的法律規範。執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李貞秀委員身上煽動社會恐懼，用話術抹黑，這才是真正危害社會信任與民主根基的作為。李貞秀委員會依循台灣民眾黨堅守民主、法治、多元、共融的核心價值。立法院更是代表全民、保障民主的地方，不容許任何人以意識形態壟斷發言空間，請吳思瑤委員停止操弄族群對立、收回不實指控，還給國會清明，也還給人民多元、包容的民主台灣。

