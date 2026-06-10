吳思瑤稱柯文哲「肯定」沈伯洋 陳智菡連19個問號轟：無恥消費

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造「大台北天際線」，前台北市長柯文哲直說聽不懂，但沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤卻「超譯」稱柯文哲是「正面肯定沈伯洋」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（10）日諷刺表示吳思瑤閱讀與識讀能力超乎常人，還痛斥「不要無恥消費柯文哲」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造「大台北天際線」等政見，民眾黨創黨主席柯文哲8日被問到此議題表示「聽不太懂」，他第一個想到的是屋頂。對此，沈伯洋隨後回應稱「台北大縱走」與「大台北天際線」都是在柯市府時期山友提出，柯可能忘了或是有點誤會。民進黨立委吳思瑤則說，她閱讀到柯對於沈認真討論登山路徑，「我認為他是相當正面的肯定」。

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陳智菡今在臉書發文開酸，「民主進步黨吳思瑤委員的閱讀與識讀能力超乎常人」。沈伯洋最近提到柯P規畫的大縱走講到台北天際線，柯P的回答是：「聽不懂」並直言：「如果對台北市政有建議，講出來讓人覺得有創意、亮點就可以，但是不要講出來，大家還要想老半天，這就是『不好的』政治宣傳」。結果在立法院裡識讀能力驚人的吳思瑤馬上出來回應，說自己閱讀到柯對於沈認真討論登山路徑，不管是台北大縱走或是台北天際線，「我認為他是相當正面的肯定」。

陳智菡開轟，「敢問吳委員您是從哪裡閱讀到這一點的？」沈伯洋要談柯文哲的貢獻就好好談，無論你說的是社會住宅、社子島或大縱走，只要能提升台北市政都歡迎，就是「不要無恥消費柯文哲！」

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

網友也留言批評：「吳造謠跟紅熊竟然蹭柯P，到底是多爛啊」、「現在已經不只是造謠抹黑了，直接扭曲耶，民進黨的下限真的無極限」、「綠營指鹿為馬是日常了！可恥」。

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