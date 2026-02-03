吳思瑤稱「欠錢不要欠過年」 吳宗憲超認同：依法行政很難嗎？

今（115）年度中央政府總預算持續卡關，至今仍一字未審，日前民進黨立委吳思瑤喊話，「欠錢不要欠過年！」對此，國民黨立委吳宗憲表示，自己非常認同這句話，他將這句話還給民進黨政府，趕快依法編列軍警消相關預算。

國民黨立委吳宗憲。（資料照／中天新聞）

吳宗憲2日在臉書以「執政黨別再『欠錢欠過年』！請依法編列預算，還給軍警消應有的公道」為題發文，提到當天是立法院第5會期的第一天，上午退警消總會來訪陳情「我們依法該有的，政府什麼時候要還？」看著他們蒼白卻堅毅的臉龐，自己心裡百感交集。

吳宗憲提到，有綠營委員說預算「不應欠錢欠過年」，自己非常認同！所以他把這句話，原封不動地送還執政黨：「真正欠錢欠過年的，是立法院嗎？不！是完全執政、卻不依法編列預算的民進黨政府！」

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

吳宗憲指出，政院送來的115年總預算，規模超過3兆350億元。 而被執政黨卡住不給、斤斤計較的「軍人志願役加薪」與「警消退撫金」，一年加起來大約是335億元。（包含軍人年約300億，警消年約30-40億）。算一算，這只占國家總預算的1%左右。但對國軍及退役警消，是一輩子的身家與尊嚴。

吳宗憲續指，警消同仁，工作日夜顛倒，今天夜班、明天日班、後天又夜班，生理時鐘長期混亂，年輕時用肝、用命在拚治安，老了一身病痛。他們用生命保護國家，國家卻連法律保障的這1%預算都要扣住？

吳宗憲想問，「依法行政，有這麼難嗎？」審查預算，確實是立委的責任；但「依法編列預算」，難道不是行政院的責任嗎？服從憲法的權力分立與依法行政，就是行政院的憲法忠誠義務。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

最後吳宗憲要再次呼籲賴清德總統與行政團隊：「不要欠錢欠過年」。趕快把該給軍警消的錢編好、編足，還給他們應有的公道！

