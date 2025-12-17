吳思瑤立委辦公室主任參戰2026 吳奕萱今宣布參選新北市議員

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今（17）日宣布參選新北市第三選區（新莊）市議員。(圖擷取自吳奕萱臉書)

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今（17）日宣布參選新北市第三選區（新莊）市議員，她透過臉書發文表示，今年是自己投入政治實務工作的第十年，自己熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算稱為蚊子館和煙火式撒幣，盼能為新北、為新莊人帶來更多進步的力量。

吳奕萱表示，自己來自再普通不過的家庭，爸爸媽媽都是基層公務員，家族沒有任何人參與過政治，為了爭取更好的學習環境，高中、大學自自己北上求學，到如今在新北市扎根，新北成為我的新家鄉。

她說，在公共參與的路上，自己從志工、工讀到基層幕僚，我的人生名片上，每段履歷都是靠自己拼出來，「而太陽花學運啟蒙了我，發現要守護信念，光有理想不夠，還要有建設性的參與」。

吳奕萱坦言，自己在苗博雅競選團隊、民進黨台北市議員王威中辦公室、民進黨中央黨部文宣部歷練，而後加入吳思瑤委員國會辦公室，參與教育、文化政策推動，參與推廣運動平權、負責跟騷法與性平三法等法案，也曾草擬法案向衛福部保護司長溝通、遊說，促成兒少性剝削條例正式三讀通過「購買與販售同罪」條款。

她提到，令人遺憾的是自國會換屆後，健康的政策討論空間越來越少，在朝小野大的對抗中，在野黨把持多數席次，恣意傷害國家施政的穩定，沒有民主討論、沒有程序正義，沒有建設性的問政成果，這種政黨對抗不只在中央層級侵蝕民主憲政，花蓮風災、台中豬瘟的慘痛前例，地方政府闖下大禍，第一時間卻選擇推卸責任、甩鍋中央。

吳奕萱指出，自己想扭轉對立，終止無謂的消耗，讓資源真正解決人民生活所苦，而《財劃法》修正後，新北市每年將分得更多預算資源，這是新莊進步向前的關鍵時機，新莊同時承載著早期開墾的繁華底蘊，及新世代的移居族群文化，而老新莊、新新莊的交匯，就像一個小小的台灣。多元的生命力，需要務實的文化、教育、交通和社福規劃，才能真正安心宜居。

她強調，在新北市議會有許多優秀的前輩，但這個精銳團隊因為席次不夠壯大，拼得很辛苦，自己希望加入這個團隊，和大家一起翻轉舊版圖，能為新北、為新莊人帶來更多進步的力量。

