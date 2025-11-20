吳思瑤評鄭黃會 他酸矯情：沒關注還寫作文

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行高峰會，兩人在會中稱有諸多共識，另外也提到，兩黨智庫對接，且最晚明年3月，就要談定2026年大選協調提名機制。民進黨立委吳思瑤用16字「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎」來評論。曾發動罷免吳思瑤的藍營青年賴苡任酸，吳思瑤有夠矯情。

吳思瑤說，鄭黃2人極盡互誇、互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地；更聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下。至於2026選舉藍白合看似有譜？言之過早。若主席一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員佈局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對。

賴苡任直接酸爆，吳思瑤說自己沒有太多關注，但卻又發了一篇長文評論，有夠矯情，明明很關注，但又不想被說住海邊管太寬，只能矯情做作，不然就是真的沒關注，表示通篇都在胡說八道，只想惡意攻擊造謠，要說鄭麗文與黃國昌互捧互誇，但民進黨立院黨團總召誇吳思瑤「最美麗的臉龐」，那才叫肉麻，那才是真的雞皮疙瘩掉滿地。

賴苡任也列舉民進黨內三位法律人作為對比，包括綠委沈伯洋、吳秉叡及莊瑞雄，沈伯洋有被害妄想傾向，吳秉叡易出現暴力行為，莊瑞雄曾在議場使用鐵鍊或水瓶作為抗議手段，吳思瑤指控藍白合作批鬥民進黨的說法，與民進黨內相關事件相比，缺乏全面觀察。

賴苡任還引述吳思瑤批評藍白主席一人說了算，質疑黨內民主運作，但民進黨在台北市長候選人提名過程中，唯一登記參選的吳怡農遭受阻撓，對比藍白合作過程的決策方式，提出黨內民主討論空間，他最後總結，「有謠言的地方，就一定有吳思瑤，上面叫你帶頭見縫插針，想了老半天你也只能故技重施。算了，你還是比前立委陳柏惟強一點點」。

