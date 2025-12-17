吳思瑤質疑立院函覆為高虹安脫罪 吳宗憲酸：把自己腦袋弄清楚後再發言

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

新竹市長高虹安涉貪案獲判無罪，民進黨立委吳思瑤質疑是立法院以一紙函文為高脫罪。國民黨文傳會主委吳宗憲今批評，吳對法律概念法盲到極致，完全搞不清楚法律相關規定與司法運作，應先把自己腦袋弄清楚後再發言。

吳宗憲表示，一個東西若法官無法加以判斷時，才會行文主管機關，詢問主管機關這個東西為何，今天主管機關依據法官來函加以回覆，這叫什麼干預司法？吳思瑤講了一句廢話與很有毛病的論述。

吳宗憲指出，我國的司法制度，法官或檢察官多經常會函詢主管機關或民間企業，函詢任何資料只是協助法官判決時參考，函詢回來的資料不拘束法官的判決，不存在干預司法這個東西，只有現在的執政黨會干預司法。

吳宗憲揶揄，吳思瑤身為司法法制委員會的立委，居然連基本的法律概念都搞不清楚，這真的是很不好；這種能力的人講出了的法律相關論述，能有什麼水準？令人憂心，這其實是很悲哀的事情。

對於民進黨發言人吳崢質疑國民黨推動貪汙5法，吳宗憲也回應，沒有貪汙5法這個詞，只有貪汙政黨就是民進黨，貪汙5法是民進黨自己幻想出來的，吳崢的評論一直以來都蠻沒水準的。

