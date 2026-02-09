吳思瑤轟韓國瑜：執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵！

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委李貞秀已3日宣誓就職，但其國籍爭議未解，針對內政部喊話、要求立法院長韓國瑜解職李貞秀一事，韓國瑜受訪時說，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀在內」，至於《國籍法》問題由行政單位自行處理。民進黨立委吳思瑤開轟，韓國瑜這種國會議長，無良比無能更可惡！執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵！

吳思瑤開轟，韓國瑜這種國會議長，無良比無能更可惡！執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵。（圖／翻攝畫面）

吳思瑤表示，將違法立委李貞秀解職，就法、就程序，立法院是最直接有效的方法。但韓國瑜說「保障立委是他的天職」。你嘛幫幫忙，選擇性包庇護航才是你的天性好嗎！

吳思瑤指出，韓國瑜口中的「保障」，實在叫人不敢恭維；民進黨立委沈伯洋被中國「跨境鎮壓」，立法院的譴責決議案卻不見天日，韓國瑜對沈伯洋的人權與安全視而不見。

韓國瑜在保障加害人！吳思瑤還說，陳培瑜、林月琴等民進黨立委被國民黨立委陳玉珍惡踹受傷，韓國瑜連個慰問關懷都沒有，縱容國會暴力。

韓國瑜保障了施暴者！吳思瑤提到，自己在司法委員會屢次被國民黨立委翁曉玲消音沒收發言，韓國瑜從來沒有伸張保障過她的權益。

韓國瑜保障護短議事不公者！吳思瑤進一步指出，當民進黨團法案一再被丟包阻擋，韓國瑜一次也沒有捍衛過少數黨立委的平等權利。韓國瑜的「保障」讓程序不正義變本加厲、只保障藍白政黨的私利，踐踏民進黨立委的權益。

只保護中國人立委，不保護台灣這個國家！吳思瑤也說，上一次也有一個中國人游智彬侵門踏戶大鬧國會，韓國瑜裝作沒看見。

這一次換中國人李貞秀堂而皇之違法當立委，韓國瑜也在睜眼說瞎話！吳思瑤重批，韓國瑜這種國會議長，無良比無能更可惡！執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵！

