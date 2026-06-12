吳思瑤酸蔣萬安又翻車！他狠戳痛處：熊寶貝去哪都要熊褓姆陪

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綠委吳思瑤近來稱綠委沈伯洋選台北市長一切以市民為主體，然後質疑現在市長到底姓蔣還是姓殷，認為市長蔣萬安變成路人甲，讓研考會主委殷瑋搶鏡頭。對此，國民黨港湖議員參選人陳冠安則反酸，「熊寶貝沈伯洋，去哪都要熊褓姆吳思瑤陪，這才叫笑話」！

陳冠安反酸，「熊寶貝沈伯洋，去哪都要熊褓姆吳思瑤陪，這才叫笑話」。（圖取自吳思瑤臉書）

陳冠安11日在臉書發文表示，北市府官員說明市府政策，正大光明、自自然然，議員都點名官員了，還要官員不能回答？在立院，民進黨官員連點名都還沒被點名，就開始搶麥亂答的惡跡比比皆是。

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陳冠安開酸，民進黨現在從青鳥、側翼、議員到立委都一條龍在洗「殷瑋答」，根本只是因為每次都講不贏蔣萬安，所以現在只好退而求其次，來攻擊北市府局處首長罷了。

陳冠安開酸，民進黨現在一條龍在洗「殷瑋答」，根本只是因為講不贏蔣萬安，所以只好攻擊北市府局處首長罷了。（圖/資料照）

陳冠安直言，按吳思瑤邏輯，如果北市府政務官回答市政問題，市長就變成路人甲、官員就變成市長。那自己就問，一個立委每天都要陪另一個立委跑行程、答問題，這又叫什麼？新聞報導隨便一搜，沈伯洋現在不只是開記者會要吳思瑤陪、受訪要吳思瑤陪、座談要吳思瑤陪、會勘要吳思瑤陪、跑攤要吳思瑤陪，甚至連看電影都要吳思瑤陪欸，「是擔心爆米花、還是可樂會監聽中國紅熊嗎」？

陳冠安強調，總幹事是來操盤的，是來運籌帷幄、決勝千里之外的，但凡沈伯洋強一點，吳思瑤都不用大小操心，緊跟其後。每個有沈伯洋的鏡頭，幾乎都有吳思瑤。陳冠安開酸，「說真的，我當幕僚10年，還真是第一次看到總幹事變成隨行秘書、隨行發言人的」。

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