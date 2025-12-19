吳思瑤酸虛張聲勢 王世堅籲為國隱忍

立法院在野黨團19日在議場門口舉行彈劾違憲總統記者會，現場擺出賴清德著袁世凱戎裝的合成照，諷刺賴稱帝。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》引發憲政爭議，藍白19日舉行記者會宣布將提案彈劾賴清德總統；民進黨政策會執行長、立委吳思瑤酸是「虛張聲勢的政治作為」，目的可能是要依程序要求被彈劾人來立法院列席報告；綠委王世堅則呼籲各政黨領袖應為國家隱忍，「先表示善意並不表示懦弱，而是一種智慧。」

吳思瑤表示，藍白能在立法院議事殿堂廣場開記者會，提出對總統的諸多批判，就可驗證台灣是民主國家並沒有獨裁，尊重在野依憲法機制啟動的憲政行為。

廣告 廣告

她酸說，藍白高估了自己在國會的實力，明知不可為而為之，就是自我壯膽、虛張聲勢的政治作為；研判藍白可能是想要藉彈劾賴總統，依程序要求被彈劾人來立法院列席報告，畢竟這是中華民國憲法史上第一次發動總統彈劾案，後續程序要如何進行，還是要立法院朝野協商來決定。

在野黨昨在記者會上，將賴清德比做袁世凱，還製作大型合成圖看板，王世堅認為，拿袁世凱來比喻「太重了」，朝野再怎麼衝突，也不該用這樣的方式表達，希望大家節制，否則只是徒增朝野對立與仇恨。

王世堅認為朝野僵局總有解決方案，帶頭溝通的領袖必須拋棄各自背後的壓力，為了國家，除隱忍也勢必要犧牲一部分，「先表示善意並不表示懦弱，而是一種智慧」。