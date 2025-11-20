吳思瑤酸「鄭黃會」各懷鬼胎 戴錫欽：民進黨最不想看藍白合

國民黨、民眾黨昨天舉行「鄭黃會」確立藍白合作基礎，不過民進黨立委吳思瑤開酸，「雙方各懷鬼胎」。對此，國民黨部主委、台北市議長戴錫欽今（20）日受訪反駁，「最不想看到藍白合的就是民進黨，所以才會有這種唱衰、陰謀論的揣測」。

國民黨部主委戴錫欽。（圖／中天新聞）

對於民進黨陣營質疑藍白合各懷鬼胎的說法，戴錫欽今天受訪指出，「藍白合結果就是台灣新的最大主流民意的結合」。他認為民進黨最不樂見藍白合作，因此才會有唱衰、陰謀論等各種揣測，甚至連兩黨主席互贈禮物的善意互動也被刻意扭曲。

目前身兼國民黨台北市黨部主委的戴錫欽，被問到國民黨在台北市松山信義區市議員提名席次問題，會提名2席還是依前市黨部主委黃呂錦茹構想增加至3席。對此，戴錫欽回應，在尊重藍白合大框架前提下，將審慎評估自身實力，讓席次極大化，確保國民黨在北市議會單獨過半。

民進黨立委吳思瑤。（資料圖／中天新聞）

針對其他政黨可能推出台北市長人選的問題，戴錫欽則表示，國民黨充分尊重其他政黨的決定，不便對此發表意見，市黨部將全力支持蔣萬安順利連任。

此次「鄭黃會」過程中，民眾黨前主席柯文哲也在背後提供建議。當被問及是否擔心藍白合可能重演2024總統大選「臨陣背棄」的情況時，戴錫欽表示，2024年的經驗大家記憶猶新，但國民黨主席鄭麗文懷著百分百的誠意，希望藍白雙方能夠進一步深化合作。

