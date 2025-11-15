吳思瑤開戰《聯合報》！專欄竟稱沈伯洋「享受中共拉抬」 她回擊了

即時中心／高睿鴻報導

為捍衛台灣主權、破解中共統戰招數，民進黨立委沈伯洋不惜槓上中國，呼籲民眾警覺各種文攻武嚇、甚至滲透手段。豈料，中國警方卻因此盯上他，指控其從事「分裂國家犯罪活動」，不僅立案偵查、追究刑事責任，更將通緝範圍擴至海外。豈料，媒體《聯合報》今（15）竟還刊登專欄《黑白集》炮打同胞，宣稱「圍繞沈的大戲不斷，他也很享受這樣的拉抬」；對此，綠委吳思瑤憤怒回擊，所謂的《黑白集》完全都在「黑白講」！

該篇專欄宣稱，中國扣沈伯洋「分裂國家」罪名後，「反讓光鮮不再的沈伯洋滿血復活，一躍成為綠營舞台男主角」。接著指出，聯電創辦人曹興誠隨即建議總統賴清德，徵召沈參選台北市長；賴則喊話立法院長韓國瑜，率跨黨派立委聲援他、駐歐盟代表謝志偉更誇他是「拒絕當肉鬆的武松」。因此該專欄稱，「總之，圍繞沈伯洋的大戲不斷，他也很享受這樣的拉抬」。

對於該文竟將沈伯洋遭威脅、迫害，形容成「他享受這樣的拉抬」，吳思瑤稍早憤怒回應說：「聯合報《黑白集》完全都在『黑白講』！」。她表示，作者不僅消費被中共無理打壓迫害的沈伯洋，竟還變本加厲醜化、反倒跟著霸凌被害的一方。吳思瑤怒轟，這種行徑，簡直就像冷眼旁觀流氓毆打無辜路人、然後還在一旁助陣加油的冷血之徒，「為虎作倀、助紂為孽」。

她也反擊道，享受中共拉抬的、或期待被中共追捧的，「是國民黨內的鄭麗文們才對！」。吳思瑤說，袒護加害者的這幫人，通通都是反人權、反民主、反法治的威權同路人。





