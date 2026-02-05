吳思瑤陪同市場掃街 助項柏翰爭取民進黨提名參選桃園市議員

立法委員吳思瑤(右)陪項柏翰(中)到市場掃街。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕爭取民進黨提名參選桃園市議員的項柏翰，上午由民進黨立法委員吳思瑤陪同，前往楊梅、埔心市場掃街拜票，吳思瑤說，項柏翰曾在她的國會辦公室歷練，過去曾陪她打贏2016年艱困選戰，也是前桃園市長鄭文燦的幕僚，是值得推薦的好人才。

吳思瑤稱讚，項柏翰是經歷過高壓測試的幕僚，過去在國會辦公室任職期間，表現沉穩、邏輯清晰，推動法案、地方服務過程中，也展現熱忱與專業；項柏翰過去與她打過2次選戰，2022年加入桃園市長候選人鄭運鵬團隊，相信他爭取黨內的提名後，定能為民進黨在楊梅拚回第2席！

廣告 廣告

項柏翰說，吳思瑤一直是他在政治路上的學習榜樣，未來他若有機會進入市議會服務，會秉持吳思瑤「嚴謹問政、溫暖服務」的精神，針對楊梅的交通改善、長照資源、親子休憩空間等議題，積極爭取，努力讓楊梅區的生活品質更上一層樓。

立法委員吳思瑤(中)陪項柏翰(左3)到市場掃街。(記者周敏鴻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

前幕僚吳奕萱拚新莊議員初選 吳思瑤陪同拜票

與中國官媒砲口一致！ 黃國昌開轟谷立言 AIT直球回應了

綠營北市議員初選啟動 王世堅人氣旺、黃暐瀚研判「她」才是母雞

主動受訪大罵徐巧芯「沒道德」 杜秉澄：若繼續從政對台灣是災難

