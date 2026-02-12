吳思瑤：高金素梅喊「我們習近平」 不是挺台派

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨立委王世堅表示，相信被檢調搜索的無黨籍立委高金素梅是「台灣派」，「原住民不是台灣派嗎？」民進黨政策會執行長吳思瑤今天說，高金素梅可以到中國參加九三閱兵，以「我們習近平」這種說法質詢行政院長，她個人認為，這並不是挺台派。

民進黨中央黨部今天召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，媒體關切王世堅對高金素梅的「台灣派」說法。

民進黨發言人吳崢說，「台灣派」的定義並非目前最重要的事，重點在於高金素梅身為國會議員，是否涉入詐領助理費，以及外界質疑背後是否有中國資金與國安疑慮；國會審議涉及關稅協議與立法，影響台灣未來經濟發展，若國會遭滲透是「國家重中之重」，外界應關注有無不當金流與連結。

對於在野黨立委批評檢調，吳崢說，國民黨過去一年多次攻擊司法人員，包括針對偽造文書案件衝撞北檢、攻擊總統賴清德獨裁，但近期包含國民黨組發會副主委、專委及各地黨工等涉案人在內，通通都認罪，對照去年景象，相當荒謬，他呼籲在野黨停止打擊第一線捍衛法治的檢調人員。

媒體報導高金素梅有一棟新台幣2500萬元購入的房子，最後賣了8000萬元。吳思瑤說，漲幅是否合理，應了解房產本身的地段、價值、條件，她不清楚、不予置評，但如果金流有任何異常，就交由檢調調查。

吳思瑤認為，在台灣不分族群、男女老少都應當是「挺台派」，不需要特別以原住民族或其他族群區分。

吳思瑤質疑，高金素梅曾以立委身分赴中參加九三閱兵大典，在國會殿堂質詢時使用「簡體字」簡報，以「我們習近平」這種說法質詢行政院長，「這樣的言行是挺台派嗎？」希望王世堅可以多做觀察，「但我個人認為，這並不是挺台派」。（編輯：謝佳珍）1150212