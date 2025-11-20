吳思瑤16字評鄭黃會 前罷瑤藍青年酸文喊「就是矯情」

賴苡任也曾是罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人。(資料照／張珈瑄）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，昨（19）日下午會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。對此，民進黨立委吳思瑤用16字「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎」來評論，這讓國民黨前副發言人賴苡任忍不住開酸。

吳思瑤昨晚在臉書發文指，雖然沒有太關注，但還是談談鄭黃會的幾點觀察，她認為只有政治利害，沒有理念路線，為合作而合作，不會成功。貼文釣出賴苡任回擊：「妳的評論比報紙社論還長，然後妳說妳沒太關注？有夠矯情！」

吳思瑤在臉書評論鄭黃會。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

針對吳思瑤的發言，賴苡任今天在臉書發文痛批：「有謠言的地方，就一定有吳思瑤」，提到吳思瑤說「沒有太關注」，但洋洋灑灑寫了快400字，他認為要嘛明明很關注，但又不想被說住海邊管太寬，只能矯情做作；要嘛真的沒關注，表示通篇都在胡說八道，只想惡意攻擊造謠。

吳思瑤說「藍白極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地」，賴苡任舉吳思瑤和柯建銘在立法院打情罵俏的畫面，回擊「那才叫肉麻，那才是真的雞皮疙瘩掉滿地」。講到互相吹捧，他提到柯建銘曾誇吳思瑤是「最美麗的臉龐」，吳思瑤則捧柯建銘是「寂寞的先知」。

至於吳思瑤說「藍白聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非」，賴苡任更是開酸：「真是厲害了2位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下」，接著點出民進黨有3位奇葩法律人，分別是黑熊勇士沈伯洋、火爆法官吳秉叡、博弈達人莊瑞雄，「沈伯洋有被害妄想症，總覺得中共要對他不利，整天情勒台灣人。吳秉叡常常有暴力傾向，不是拍桌就是砸麥克風，連吳思瑤都砸。莊瑞雄甩鐵鍊、拿水瓶砸爛議場發言台」。

賴苡任指，吳思瑤在罷免結束後，嘴巴像是開了掛，天天造謠生事，「我知道賴清德給妳無限開火權，但這次妳造謠的方式真的太low，我不給過！」不過他認為還是比陳柏惟強一點點，最後還在文末標記：「見人就是矯情」、「張口便是造謠」、「滿腦都是批鬥」，3句話用來點評吳思瑤。

