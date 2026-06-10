吳思賢七夕情人節開唱 大告白：人生重來一次還得是你
吳思賢（小樂）今正式宣布將於8月14日七夕情人節前夕，首度挑戰台北 Legacy TERA 舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會，同時宣布全新同名單曲〈還得是你 Beyond You〉將於6月12日數位上架，演唱會與新歌雙喜官宣。這首歌曲不僅成為演唱會名稱的創意來源，更承載著小樂現階段最重要的人生體悟。他坦言，〈還得是你〉並非寫給特定對象，而是獻給生命中所有重要的人。
小樂透露，創作這首歌時根本還沒有演唱會計畫，純粹是完成《LET GO》後持續創作的成果。隨著年齡與人生經歷累積，他開始重新思考什麼才是真正重要的事，也因此寫下這首充滿人生感悟的作品。他表示，自己一路走來遇見的所有人，無論是家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷，都是不可或缺的存在。「如果人生可以重來一次，我還是希望我的爸爸是現在這個爸爸，我的媽媽是現在這個媽媽，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人。」
在他心中，〈還得是你〉中的「你」並非特定對象，而是人生旅程中所有曾經出現、陪伴自己成長的人。正因為有這些人的存在，才造就了今天的自己，因此他也將這首歌視為送給生命中每一位重要之人的感謝與告白。
談到這場演唱會的最大意義，小樂表示，這次是真正圍繞著《LET GO》以及全新作品打造的音樂專場。如果要用三個關鍵字形容這場演唱會，他毫不猶豫回答：「我、愛、你。」再一次地強調這是一場獻給「你」的演唱會。除了《LET GO》專輯中的作品之外，也將首唱全新單曲〈還得是你〉，以及影集《男公館》插曲〈FIRE〉、片尾曲〈我們都一樣〉。當然，過去歌迷最喜愛的經典作品也不會缺席。
對於即將首度站上Legacy TERA 的舞台，他坦言興奮遠大於壓力，「我一直覺得人生就像一場遊戲，如果什麼都太順利或什麼都太困難，其實都不好玩。」小樂也表示自己本來就維持健身習慣，不會因為演唱會才臨時抱佛腳，但服裝與舞台一定會非常用心準備，希望大家能夠感受到滿滿誠意，也透過這些作品接收到他真正想傳達的訊息。
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