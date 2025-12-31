吳思賢台中炸「肌」！阿Ken為粉謀福利 竟曝：後面超黑的

吳思賢（小樂）首度台中跨年露肌肉。（圖／三立提供）





阿Ken、蔡尚樺主持的「2026台中最強跨年夜」，31日晚間7點在台中水湳中央公園登場，吳思賢（小樂）首度去到台中跨年，一襲維多利亞荷葉袖的亮銀色西裝現身，載歌載舞〈Let Go〉，單穿外套的他胸膛若隱若現性感十足。

吳思賢今日攜6位舞者登場跨年舞台，帶來〈Let Go〉後和大家打招呼，「哈囉台中，你們好，非常謝謝台中的邀請，希望今天可以跟你們一起high一下，我本來以為今天台中會滿熱的，結果晚上還好。」

緊接著帶來睽違9年新專輯的歌曲〈Sing With Me〉；演唱投入、情緒亢奮的他，接著走到延伸舞台，在深情演唱第三首歌〈⁠⁠Another Life〉前說：「我怕我等一下沒聲音了，先祝大家新年快樂，我愛你們！」還特別對死忠粉絲撒糖：「謝謝我的Lover們，永遠在第一排等我。」最後帶來新專輯中和派偉俊合作的新歌〈Chasing Dreams〉，結束他的首次台中跨年。

來到訪問時間，阿Ken要求小樂解開西裝外套的一顆鈕釦，要求他秀出冰塊腹肌和現場觀眾合照，小樂笑說：「可是我去拔罐，後面超黑的！」最後他大方打開「前面」，露出胸腹肌，被兩位主持人稱讚「一波未平一波又起，波波相連到天邊。」





