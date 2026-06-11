吳思賢告白「重要的人」拋雙重喜訊 預告情人節開唱有神秘嘉賓

藝人吳思賢（小樂）將於8月14日七夕情人節前夕在台北 Legacy TERA 舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會，門票將於6月16日正式開賣，驚喜宣布全新同名單曲〈還得是你 Beyond You〉將於6月12日數位上架，迎來將辦演唱會與推出新歌的雙重喜訊，他也預告演唱會將有神秘嘉賓。

吳思賢8月14日將舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan、藝和創藝 提供）

吳思賢坦言〈還得是你〉這首歌不僅成為演唱會名稱的創意來源，更承載著自己現階段最重要的人生體悟，並非寫給特定對象，而是獻給生命中所有重要的人。這次演唱會將成為《LET GO》專輯發行後的首場正式專場演出，除了完整呈現專輯作品外，也將帶來歌迷最喜愛的經典歌曲。從音樂內容、舞台概念到演出細節，他皆親自參與規劃。

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吳思賢表示隨著年齡與人生經歷累積，開始重新思考什麼才是真正重要的事，也因此寫了〈還得是你〉這首充滿人生感悟的作品。認為一路走來遇見的所有人，無論是家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷，都是不可或缺的存在，「如果人生可以重來一次，我還是希望我的爸爸是現在這個爸爸，我的媽媽是現在這個媽媽，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人。」並說明〈還得是你〉中的「你」並非特定對象，而是人生旅程中所有曾經出現、陪伴自己成長的人。正因為有這些人的存在，才造就了今天的自己，因此他也將這首歌視為送給生命中每一位重要之人的感謝與告白。

對於即將首度站上Legacy TERA 的舞台，吳思賢坦言興奮的感覺遠大於壓力。（圖／Live Nation Taiwan、藝和創藝 提供）

談到這場演唱會的最大意義，吳思賢表示上次10週年見面會比較像是與歌迷一起近距離慶祝出道的重要時刻，而這次則是真正圍繞著《LET GO》以及全新作品打造的完整音樂專場。如果要用3個關鍵字形容這場演唱會，他毫不猶豫回答：「我、愛、你。」再次地強調這是一場獻給「你」的演唱會。除了《LET GO》專輯中的作品之外，這次他也將在演唱會現場首唱全新單曲〈還得是你〉，以及影集《男公館》插曲〈FIRE〉、片尾曲〈我們都一樣〉。

對於即將首度站上Legacy TERA 的舞台，吳思賢直呼興奮的感覺遠大於壓力，「我一直覺得人生就像一場遊戲，如果什麼都太順利或什麼都太困難，其實都不好玩。」他認為人生最有趣的地方，就是在挑戰與成長之間不斷前進，因此現階段的自己比起過去更懂得放鬆心態，但對作品的要求依然維持同樣高標準。

至於歌迷期待的造型與演出驚喜，吳思賢則笑說自己本來就維持健身習慣，不會因為演唱會才臨時抱佛腳，但服裝與舞台一定會非常用心準備，希望大家屆時能夠感受到滿滿誠意。

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