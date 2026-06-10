吳思賢情人節有喜了！直球告白「我愛你」鬆口放閃對象

記者徐珮華／台北報導

吳思賢（小樂）將於8月14日七夕情人節前夕，首度挑戰台北Legacy TERA舉辦「還得是你 Beyond You」演唱會，門票將於6月16日正式開賣。這次演唱會是他《LET GO》專輯發行後的首場正式專場演出，除了完整呈現專輯作品，也將帶來歌迷最喜愛的經典歌曲，更搶先預告一定會有神秘嘉賓驚喜登場，希望與歌迷一起創造最難忘的七夕回憶。

吳思賢將舉辦「還得是你 Beyond You」演唱會。（圖／Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）

演唱會名稱來自吳思賢全新單曲〈還得是你〉，他透露創作這首歌時根本還沒有演唱會計畫，純粹是完成《LET GO》後持續創作的成果。隨著年齡與人生經歷累積，他開始重新思考什麼才是真正重要的事，也因此寫下這首充滿人生感悟的作品，將這首歌視為送給生命中每一位重要之人的感謝與告白。

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吳思賢表示，自己一路走來遇見的所有人，無論是家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷，都是不可或缺的存在，「如果人生可以重來一次，我還是希望我的爸爸是現在這個爸爸，我的媽媽是現在這個媽媽，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人。」在他心中，〈還得是你〉中的「你」並非特定對象，而是人生旅程中所有曾經出現、陪伴自己成長的人，正因為有這些人的存在，才造就了今天的自己。

吳思賢告白人生中遇過的每個人。（圖／Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）

談到演唱會最大意義，吳思賢表示上次10週年見面會像是與歌迷一起近距離慶祝出道的重要時刻，這次則是真正圍繞著《LET GO》以及全新作品打造的完整音樂專場。若要用3個關鍵字形容這場演唱會，他毫不猶豫回答「我」、「愛」、「你」，再一次地強調這是一場獻給「你」的演唱會，從音樂內容、表演方向到整體概念，也都親自參與討論與規劃。

對於即將首度站上Legacy TERA舞台，吳思賢坦言興奮遠大於壓力，「我一直覺得人生就像一場遊戲，如果什麼都太順利或什麼都太困難，其實都不好玩。」他認為人生最有趣的地方，就是在挑戰與成長之間不斷前進，因此現階段的自己比起過去更懂得放鬆心態，但對作品的要求依然維持同樣高標準。至於歌迷期待的造型與演出驚喜，他笑說自己本來就維持健身習慣，不會因為演唱會才臨時抱佛腳，但服裝與舞台一定會非常用心準備，希望大家能夠感受到滿滿誠意。

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