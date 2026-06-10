吳思賢雙喜臨門宣布開唱 新單曲上架：獻生命中遇見的所有人

【緯來新聞網】歌手「小樂」吳思賢今（10日）正式宣布，將於8月14日七夕情人節前夕，首度挑戰台北全新場館 Legacy TERA，舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會，門票定於6月16日正式開賣。同時，他也驚喜宣布全新同名單曲〈還得是你 Beyond You〉將於6月12日數位上架，為歌迷送上演唱會與新歌的雙喜大禮。

歌手小樂吳思賢宣布將於8月14日七夕前夕舉辦全新個人演唱會。（圖／Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）

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演唱會名稱《還得是你 Beyond You》靈感源自即將推出的同名單曲。小樂透露，創作這首歌時其實還沒有開唱計畫，純粹是完成專輯《LET GO》後的創作結晶。隨著人生經歷累積，他開始重新思考生命中真正重要的事，他感性表示，這首歌並非寫給特定對象，而是獻給生命中遇見的所有人，包括家人、伴侶、朋友、工作夥伴與歌迷。他坦言：「如果人生可以重來一次，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人。」正因為有這些人的陪伴才造就了今天的自己，因此他將這首歌視為最深情的感謝與告白。



這場演出也是專輯《LET GO》發行後的首場正式專場演唱會。相較於先前十週年見面會的近距離慶祝，這次將是圍繞著新音樂作品打造的完整音樂專場。若要用三個關鍵字形容這場演唱會，小樂毫不猶豫地回答：「我、愛、你。」再次強調這是一場獻給歌迷的演出。屆時現場不僅會首唱全新單曲〈還得是你〉，以及影集《男公館》插曲〈FIRE〉、片尾曲〈我們都一樣〉，過去歌迷熱愛的經典作品也將全數排進歌單，小樂更搶先預告屆時一定會有「神秘嘉賓」驚喜登場。

小樂吳思賢數位上架同名新單曲〈還得是你〉，親自參與所有演出細節籌備。（圖／Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）

為了帶給歌迷最完美的舞台，小樂從音樂內容、表演方向到整體概念皆全程親自參與規劃。面對首度站上 Legacy TERA 舞台，他坦言現階段比起過去更懂得放鬆心態，興奮感遠大於壓力。至於歌迷期待的造型與身材展現，平時就維持健身習慣的他笑稱不需臨陣磨槍，但服裝與舞台絕對會用心準備。演唱會消息上週初步曝光後，已在社群引發熱烈迴響，不少歌迷紛紛熱情留言「情人節先拋棄男友跟你過」，展現極高期待。更多售票詳情可密切鎖定「小樂吳思賢」、「Live Nation Taiwan」及「藝和創藝」官方社群平台。

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