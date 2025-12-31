吳思賢首次獻唱台中跨年 大方解釦秀冰塊腹肌

小樂首次在台中跨年表演。（三立提供）

阿Ken、蔡尚樺攜手主持台中跨年晚會，今（31日）7點在台中水湳中央公園登場，超人氣樂團「告五人」熱鬧開場，睽違台灣跨年晚會5年的金曲歌王蕭敬騰壓軸倒數。

吳思賢（小樂）首次在台中跨年，今晚演出他在6位舞者烘托下，一襲維多利亞荷葉袖的亮銀色西裝現身，登台就帶來睽違9年新專輯的歌曲〈Sing With Me〉；演唱投入、情緒亢奮的他，接著走到延伸舞台，在深情演唱第3首歌〈⁠⁠Another Life〉前說：「我怕我等一下沒聲音了，先祝大家新年快樂，我愛你們！」還特別對死忠粉絲撒糖：「謝謝我的Lover們，永遠在第一排等我。」最後帶來新專輯中和派偉俊合作的新歌〈Chasing Dreams〉，結束他的首次台中跨年。

受訪時主持人阿Ken要求小樂解開西裝外套的一顆鈕釦，要求他秀出冰塊腹肌和現場觀眾合照，小樂笑說：「可是我去拔罐，後面超黑的！」最後他大方打開「前面」，露出胸腹肌，被兩位主持人稱讚「一波未平一波又起，波波相連到天邊。」

