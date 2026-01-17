吳思賢「男公館」粉絲見面會寵粉 秀30下伏地挺身

（中央社記者洪素津台北17日電）演員張立昂、陳奕、吳思賢、周予天等人今天出席戲劇「男公館」粉絲見面會，活動中以遊戲展現演員彼此間的默契，吳思賢也在粉絲要求下現場完成30下伏地挺身，相當寵粉。

戲劇「男公館」今天召集演員群張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田舉辦粉絲見面會，更一起觀賞3分鐘片花，片花除了劇中擔任男公關主演群畫面，還有何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等人出現。

見面中有不少遊戲來展現演員彼此間的默契，吳思賢甚至在粉絲要求下現場完成30下伏地挺身，最後與在場粉絲面對面以擊掌，大大滿足與會的熱情粉絲；是主演也是製作人的陳奕謝謝所有支持的粉絲，演員們也許下承諾，在「男公館」上映同時大家要回到拍戲當下的身材，與粉絲見面。（編輯：張銘坤）1150117