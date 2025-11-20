吳怡萱女兒「吳花果」出生了！ 柯文哲、黃國昌獻祝福

民眾黨發言人吳怡萱今（20）日於臉書分享喜訊，宣布已於15日順利生下女兒「吳花果」。（圖／取自吳怡萱臉書）

民眾黨發言人吳怡萱今（20）日於臉書分享喜訊，宣布已於15日順利生下女兒「吳花果」，她表示，嬰兒一出生後趴在她胸前的那一刻，吳怡萱直呼真的好神奇，心連心的脈動，永遠不會忘記。而民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡也留言獻上祝福。

吳怡萱今天於社群分享喜訊，已於11月15日生下女兒「吳花果」，她回憶女兒趴在她胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，當她在女兒耳邊說：「果果，不哭，是媽媽喔。」女兒竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，永遠不會忘記。

吳怡萱感性表示，九個多月來，兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，吳花果陪跟著她一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適，這個小小的生命，神奇地在肚子裡一天天長大。曾無數次想像吳花果的長相，這幾天終於看到她，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著她和神隊友的影子。

對此，柯文哲在留言區恭喜，「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」；黃國昌也道賀，「恭喜怡萱，祝福媽媽和寶寶都健康平安！」；陳智菡也送上祝福：「好美的畫面！恭喜怡萱媽咪喜獲天下最神奇最美好的軟嬰兒一枚，有她的加持，怡萱戰力一定會再衝到更強峰值！」。

