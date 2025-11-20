吳怡萱女兒「吳花果」出生了！柯文哲、黃國昌送上祝福
有意參選2026台北市中正萬華議員的民眾黨發言人吳怡萱今（20日）透過臉書報喜，她的女兒「吳花果」已在15日上午出生，並透露女兒眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著她和神隊友的影子。民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌等人也紛紛獻上祝福。
吳怡萱於臉書分享，指她可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼，在15日時，吳花果出生了。
吳怡萱說，當寶寶趴在她的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，「當我在她耳邊說：『果果，不哭，是媽媽喔。』她竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記。」
吳怡萱提到，九個多月來，兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，吳花果陪跟著她，一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適，這個小小的生命，神奇地在她的肚子裡一天天長大。
吳怡萱透露，自己曾無數次想像吳花果的長相，這幾天終於看到她，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，「每個地方都藏著我和神隊友的影子。」
吳怡萱表示，孩子的出生，讓生活變的很不一樣，身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，謝謝老公跟家人的支持與陪伴，讓我們能一起迎接吳花果的到來。最後，也謝謝馬偕醫院的醫護人員，讓他們像家人般被悉心照料。
吳怡萱發文後，不少民眾黨公職都留言獻上祝福，柯文哲留言道「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」黃國昌則說，「恭喜怡萱，祝福媽媽和寶寶都健康平安！」而同樣即將當媽媽的黨籍台北市議員黃瀞瑩留言，「恭喜美麗的媽媽！劉一手排隊中」。
