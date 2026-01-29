吳怡萱戰鍾小平 稱藍白合的例外

投入台北市議員第五選區（中正、萬華）選舉的民眾黨發言人吳怡萱，29日強調藍白合絕對是選戰方向，但她也劍指同選區的國民黨議員鍾小平，指對她而言「有一個人例外，就是鍾小平」。鍾小平回應，為了把藍白跟市長蔣萬安的票極大化，非綠候選人「蹭」他，不論是好事或壞事他都甘之如飴，「這才是團結的態度」。

北市第五選區（中正、萬華）共8席次，除民進黨吳沛憶轉戰立委留下1席空缺，國民黨議員應曉薇身陷京華城案也可能不競選連任，本屆以1.3萬餘票成為落選頭的吳怡萱，決定再投入年底選戰。

吳怡萱昨接受媒體人王淺秋廣播節目專訪時表示，選戰愈激烈反而能創造更多被看見的空間，本屆落選她自認努力不夠，4年間她持續深耕地方，並將此次選舉視為「與自己的比賽」，相信只要超越4年前的表現就有機會拿下席次。

吳怡萱說，她會努力催出支持第三勢力的選票，同時參考2024年總統大選數據，民眾黨在中正、萬華區拿下的政黨票超過2成，若能將這些「非藍非綠」的票源轉化為個人選票，將是奪下席次的重要關鍵。

吳怡萱說，藍白合依然是2026、2028選戰的大方向，但在議員選舉的藍白合架構下，對她而言有個例外就是鍾小平，因為鍾小平抹黑柯文哲，後續的道歉也不夠到位。

鍾小平回應，議員選舉的性質與市長選舉不同，並非所謂的藍白合，而是採取「兄弟登山各自努力」的策略，但為了將藍白與蔣萬安的選票極大化，非綠候選人拿他當話題、當作提款機消費，無論好事壞事他都甘之如飴，「這樣才是團結的態度」。

此外，由於白營尚未推出北市長候選人，蔣萬安是否願意替白營小雞輔選也引人注目，吳怡萱表示，她張開雙手歡迎蔣萬安幫忙站台，但若藍營議員有不同的看法也會尊重，不會勉強。