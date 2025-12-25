吳怡萱投入中正萬華議員選戰 曝鍾小平私下待人態度

民眾黨前發言人吳怡萱將投入2026年台北市議員選戰，同選區還有先前與前民眾黨主席柯文哲有過官司的國民黨議員鍾小平，她今（25）日受訪時透露，偶爾在選區會遇到他，「本人是客氣的，但是每一次客氣完之後，上節目講話就非常不客氣」。

前民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／中天新聞）

吳怡萱25日上午與同樣投入北市議員選戰的前民眾黨副秘書長許甫一同接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時指出，中正萬華區選情非常激烈，她必須要把曾經投給民眾黨政黨票的支持者全部找出來。吳怡萱指出，只要願意支持、跟她一起努力前行，她會有很強大的後盾，不用擔心這些挑戰的來臨。

前民眾黨副秘書長許甫也投入北市議員選戰。（資料圖／中天新聞）

另外，談到同選區的國民黨議員鍾小平，吳怡萱透露，偶爾會在選區遇到他，「本人是客氣的，但是每一次客氣完之後，上節目講話就非常不客氣」。吳怡萱強調，對她來說，當初前黨主席柯文哲被鍾小平誣蔑的事情，她會一直記在心裡面，因為一個民意代表不能做出一些違背自己道德底線的事情。

許甫提到，松山信義區目前有3席的空缺，但也是非常競爭的選區。他表示還是要靠個人的特質跟努力，讓支持民眾黨的民眾先支持自己。許甫引用藝人金城武的廣告詞「外界愈亂，心愈靜」，強調先做好自己，再穩穩地一步一步往前進。在專訪結束後，許甫隨即啟動市場拜票行程，接續前往信義區的永春市場及松山區的中崙市場拜票。

